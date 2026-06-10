Холодный суп за 15 минут: три рецепта с соком — обед без плиты и духоты

Холодные супы с соком — три рецепта освежающего в жару обеда

Холодный суп за 15 минут: три рецепта с соком — обед без плиты и духоты

Когда термометр переваливает за тридцать, стоять у плиты — последнее, чего хочется. Холодные супы — это не экзотика и не диетическая причуда, а полноценный обед, который готовится без варки, насыщает, освежает и заряжает энергией. Три рецепта ниже объединяет один секрет: в основе каждого — сок, который задает вкус, цвет и настроение всего блюда.

Зеленый гаспачо с томатным соком и авокадо

Это не классический красный гаспачо — это его редкая зеленая версия, популярная в Андалусии, но почти незнакомая российским хозяйкам. Томатный сок здесь выступает кислотной основой, которая балансирует маслянистость авокадо и свежесть огурца. Результат — бархатистый, насыщенный суп с ярко-зеленым цветом и пикантным послевкусием.

Понадобятся: томатный сок (250 мл), одно авокадо, огурец (свежий, средний), шпинат свежий (горст), зубчик чеснока, сок лимонный (1 ст. л.), оливковое масло (2 ст. л.), специи по вкусу, лед (4–6 кубиков).

Способ приготовления. Мякоть авокадо, крупно нарезанный огурец, шпинат и чеснок сложить в блендер. Добавить томатный сок, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Взбить до однородной кремовой консистенции. Добавить кубики льда и еще раз коротко пробить — 10 секунд. Разлить по охлажденным тарелкам, украсить тонким ломтиком огурца и капелькой масла. Подавать немедленно.

Калорийность на 100 г: 72 ккал. БЖУ: белки — 1,2 г, жиры — 5,8 г, углеводы — 4,1 г.

Польза: томатный сок содержит ликопин — мощный антиоксидант, защищающий клетки от окислительного стресса.

Холодные супы с соком — три рецепта освежающего в жару обеда Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Холодный суп с персиковым соком, мятой и козьим сыром

Один из самых редких холодных супов в домашней кухне — на основе персикового сока с козьим сыром. Кислинка сыра и медовая сладость сока дают неожиданно глубокий вкус, который сложно угадать с первой ложки. Именно этот рецепт стоит держать в арсенале как коронное блюдо для летних гостей.

Понадобятся: персиковый сок (натуральный, без сахара — 400 мл), мягкий козий сыр (100 г), натуральный йогурт без добавок (150 мл), мята свежая (4–6 листиков), имбирь свежий тертый (0,5 ч. л.), сок лайма (1 ст. л.), мед (1 ч. л.), щепотка соли, молотый белый перец (по вкусу).

Способ приготовления. Козий сыр разломить и вместе с йогуртом взбить блендером в однородную массу. Влить персиковый сок, добавить имбирь, сок лайма и остальные составляющие. Снова пробить — 30 секунд на высокой скорости. Охладить в холодильнике не менее часа. При подаче украсить листиком мяты и тонкой долькой персика, если сезон позволяет.

Калорийность на 100 г: 68 ккал. БЖУ: белки — 2,9 г, жиры — 2,4 г, углеводы — 8,7 г.

Польза: козий сыр легче усваивается, чем продукт из коровьего молока, он содержит пробиотические бактерии и меньше лактозы — подходит людям с ее непереносимостью.

Холодный суп за 15 минут: три рецепта с соком — обед без плиты и духоты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Арбузный суп с гранатовым соком и базиликом

Три рецепта холодных супов не могут обойтись без самого летнего из фруктов. Арбуз и гранатовый сок — сочетание, которое встречается крайне редко, хотя именно оно дает потрясающий баланс сладкого и терпкого. Добавление свежего базилика (не мяты, как принято обычно) превращает это блюдо в нечто действительно особенное.

Понадобятся: мякоть арбуза без косточек (500 г), гранатовый сок натуральный (150 мл), базилик свежий фиолетовый (5–6 листиков — именно фиолетовый, он ароматнее), сок лимона (1 ст. л.), масло оливковое (1 ст. л.), крупная морская соль (щепотка), свежемолотый черный перец (по вкусу), зерна граната для украшения.

Способ приготовления. Арбузную мякоть нарезать солидными кусками и пробить блендером. Добавить гранатовый и лимонный соки, листья базилика, масло оливы, специи. Взбивать еще примерно 30 секунд. Процедить через мелкое сито, если хочется более гладкую текстуру, или оставить с легкой зернистостью — на вкус подающего. Разлить по бокалам или глубоким тарелкам, посыпать зернами граната и листиком базилика. Подавать очень холодным, почти ледяным.

Калорийность на 100 г: 38 ккал. БЖУ: белки — 0,5 г, жиры — 1,2 г, углеводы — 6,4 г.

Польза: арбуз на 92% состоит из воды и содержит цитруллин — аминокислоту, расширяющую сосуды и снижающую давление; гранатовый сок — один из лидеров по содержанию полифенолов, замедляющих воспалительные процессы в организме.

Холодный суп за 15 минут: три рецепта с соком — обед без плиты и духоты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Холодные супы с соком — это не только способ пережить зной без потерь для аппетита, но и возможность удивить близких блюдом, которое они точно не ждут на обеденном столе. Все три рецепта готовятся за 15–20 минут без плиты, хранятся в холодильнике до суток и легко масштабируются под большую компанию.

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