Три легких салата с крабовыми палочками — готовятся за 15 минут

Три легких салата с крабовыми палочками — готовятся за 15 минут

Лето — самое время есть легко, свежо и без чувства вины. Легкий салат с крабовыми палочками — находка для тех, кто хочет вкусно пообедать, не устраивая подсчет калорий. Три рецепта ниже — от привычного до совершенно неожиданного — докажут, что диетическое может быть по-настоящему аппетитным.

Классика без майонеза: крабовый салат со сметаной и укропом

Самый распространенный вариант легко превращается в низкокалорийный, если убрать майонез и заменить его нежирной сметаной. Вкус становится свежее, а блюдо — заметно легче.

Понадобятся: крабовые палочки (200 г), яйца куриные вареные (2 шт.), огурцы свежие (2 шт., около 300 г), кукуруза консервированная (150 г), укроп свежий (небольшой пучок — 15 г), сметана 10% (3 ст. л. — 60 г), соль по вкусу.

Как готовить: яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать кубиком. Крабовые палочки и огурцы нарезать аналогично — кубиками или соломкой. Кукурузу откинуть на дуршлаг, дать стечь жидкости. Укроп мелко порубить. Все смешать, заправить сметаной, посолить по вкусу. Подавать этот легкий салат с крабовыми палочками лучше сразу — свежие огурцы быстро дают сок.

КБЖУ на 100 г: 95 ккал; белки — 6,2 г, жиры — 2,8 г, углеводы — 10,6 г.

Полезно знать: крабовые палочки содержат сурими — переработанный минтай, богатый легкоусвояемым белком и йодом, важным для работы щитовидной железы.

Азиатский поворот: крабовые палочки в маринаде с соевым соусом

Этот низкокалорийный и легкий салат с крабовыми палочками готовится без капли масла и без майонеза — секрет в маринаде, который одновременно служит заправкой. Техника заимствована из японской кухни, где морепродукты часто «доводят» кислотой, а не термической обработкой.

Три легких салата с крабовыми палочками — готовятся за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Понадобятся: крабовые палочки (200 г), лук салатный красный (1 небольшая головка — 80 г), помидор (1 шт. — 150 г), огурец (1 шт. — 150 г), сок лимона (2 ст. л.), соевый соус нежирный (1 ст. л.), сахар (1 ч. л.), кунжут белый (1 ч. л. — 5 г), соль — щепотка.

Как готовить: крабовые палочки нарезать очень тонкой длинной соломкой. Лучок — тонкими полукольцами. Смешать лимонный сок, соевый соус, сахар и соль. Залить маринадом крабовые палочки и лук, оставить на 20–30 минут — за это время исчезнет резкость лука, а палочки приобретут пикантный кисло-соленый вкус. Помидор нарезать дольками, удалив семена. Огурец — тонкой соломкой. Добавить овощи к маринованной основе, аккуратно перемешать, посыпать кунжутом.

КБЖУ на 100 г: 52 ккал; белки — 4,8 г, жиры — 0,7 г, углеводы — 7,2 г.

Полезно знать: кунжут — неожиданный, но ценный ингредиент: в 1 чайной ложке содержится столько кальция, сколько в половине стакана молока. Он также богат лигнанами — растительными антиоксидантами.

Тропический сюрприз: крабовые палочки с манго и руколой

Именно этот вариант — самый редкий в российской домашней кухне. Манго и рукола создают контраст сладкого и горчащего, а крабовые палочки выступают нейтральной, деликатной основой. В тропической кухне морепродукты с манго — классическое сочетание, у нас же оно пока экзотика.

Понадобятся: крабовые палочки (200 г), манго спелое (1 шт. — около 200 г мякоти), рукола (50 г), авокадо (0,5 шт. — около 80 г), сок лайма (1 ст. л.), оливковое маслице (1 ст. л.), мед (0,5 ч. л.), соль и черный перец — по вкусу.

Как готовить: крабовые палочки нарезать крупной соломкой. Сладкий фрукт очистить и нарезать кубиками. Авокадо — дольками или кубиками. Руколу промыть и обсушить. Приготовить заправку: смешать сок лайма, оливковое масло, мед, соль и перец. В большой миске соединить руколу, крабовые палочки, манго и авокадо. Полить заправкой непосредственно перед подачей, чтобы рукола не потеряла упругость. Подавать охлажденным.

КБЖУ на 100 г: 112 ккал; белки — 4,1 г, жиры — 6,3 г, углеводы — 10,4 г.

Полезно знать: авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина. Вместе с тем авокадо — один из самых калорийных фруктов (около 160 ккал на 100 г), поэтому половины плода вполне достаточно.

Три легких салата с крабовыми палочками — готовятся за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Все три рецепта — от нежного со сметаной до дерзкого тропического — объединяет одно: это настоящий легкий салат с крабовыми палочками, который не потребует ни специальных продуктов, ни кулинарного мастерства. Только свежие ингредиенты, немного фантазии — и летний обед готов.

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