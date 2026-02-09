Быстрый салат с копченой курицей: рецепт без майонеза, но с дымком

Когда хочется чего-то сытного, но времени в обрез, этот салат становится настоящим спасением. Копченая курица дает глубину вкуса, а зеленый горошек и огурцы освежают каждую ложку.

Главная фишка рецепта: вместо привычной заправки используем микс из греческого йогурта (3 ст. л.) с щепоткой копченой паприки и каплей жидкого дыма. Такое сочетание встречается редко, зато подчеркивает копченые нотки и делает блюдо легче. Быстрый салат с копченой курицей получается сбалансированным: белок от мяса, свежесть от огуречного сока, сладость гороха. Добавьте горсть руколы или молодого шпината — они придадут пикантную горчинку и усилят зеленую палитру.

Нарежьте курицу (копченая грудка — 200 г) соломкой, огурцы (соленые — 3 шт.) — кубиками, зелень (рукола или шпинат — 50 г) порвите руками, добавьте горошек (зеленый, консервированный — 150 г). Смешайте йогурт с паприкой и дымом, заправьте салат. Быстрый салат с копченой курицей готов за 10 минут — идеально для неожиданных гостей или быстрого ужина.

Калорийность на 100 г: 98 ккал.

БЖУ: 11,2/2,8/6,1.

