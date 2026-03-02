Благодаря Великому посту узнала о салате «Здоровье» с яблоками и ананасами: он ни на что не похож

Благодаря Великому посту узнала о салате «Здоровье» с яблоками и ананасами: он ни на что не похож

Благодаря Великому посту узнала о салате «Здоровье» с яблоками и ананасами. Он ни на что не похож, это настоящая витаминная бомба с ярким, освежающим вкусом. Салат прекрасно подходит как легкий ужин или освежающий перекус в любое время дня.

Для приготовления понадобится: 3 стебля сельдерея, 2 кисло-сладких яблока, 200 г консервированных ананасов (кусочками), 50 г изюма, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда или сахара (по желанию), щепотка соли.

Рецепт: изюм залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. Сельдерей нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками. Ананасы, если кусочки крупные, нарежьте помельче. В миске смешайте сельдерей, яблоки, ананасы и изюм. В отдельной емкости приготовьте заправку: смешайте растительное масло, лимонный сок, мед (или сахар) и соль до однородности. Заправьте салат, аккуратно перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить постные пышные оладьи.