02 марта 2026 в 17:02

На 8 Марта обязателен салат «Солнышко»: яркий, слоёный и по-настоящему праздничный

Если хочется поставить на стол что-то эффектное и при этом понятное по вкусу, салат «Солнышко» — беспроигрышный вариант. Он получается сытным, нежным и очень нарядным: сверху — «лепестки» из оранжевого сыра, благодаря которым блюдо действительно напоминает весеннее солнце.

Салат собирается слоями, поэтому выглядит аккуратно и празднично — идеально к 8 Марта.

Ингредиенты: морковь — 2 шт., картофель — 3 шт., яйца — 4 шт., шампиньоны — 250 г, куриная грудка — 250–300 г, твёрдый сыр — 200 г, грецкие орехи — 200–300 г, майонез или смесь майонеза со сметаной 50/50, соль и перец по вкусу.

Как готовить: морковь и картофель отварите, очистите и натрите на крупной тёрке. Яйца сварите вкрутую, очистите и также натрите. Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте до готовности (можно слегка посолить). Куриную грудку отварите или обжарьте с солью и перцем, затем нарежьте небольшими кусочками. Салат выкладывайте слоями в круглую форму:
сначала морковь, затем картофель, яйца (смазать соусом), грибы, курица, тёртый сыр (снова слой соуса), грецкие орехи. После этого слои повторяются в той же последовательности. Верх украшают пластинками оранжевого сыра, выложенными по кругу — как лепестки. В центр можно добавить немного тёртого сыра или орехов для акцента.

Ранее мы делились 3 рецептами, которые ИИ определил 3 самых популярных на 8 Марта. Их обожают женщины — салат, бутерброды и десерт.

