ИИ определил 3 самых популярных рецепта на 8 Марта: их обожают женщины — салат, бутерброды и десерт

К 8 Марта хочется поставить на стол нечто особенное — лёгкое, красивое и по-настоящему праздничное. Я решила проверить, какие блюда чаще всего выбирают женщины, и попросила ИИ проанализировать и собрать тройку самых популярных рецептов. Результат оказался предсказуемым, но очень аппетитным — именно эти угощения чаще всего готовят к весеннему празднику.

Салат с красной рыбой и авокадо

Ингредиенты: слабосолёная сёмга — 200 г, авокадо — 1 шт., яйца — 3 шт., огурец — 1 шт., сыр твёрдый — 100 г, листья салата — 80 г, лимонный сок — 1 ст. л., майонез или йогуртовый соус — 3–4 ст. л., соль, перец по вкусу.

Приготовление: яйца отварить вкрутую и нарезать кубиками. Огурец и авокадо нарезать, авокадо сбрызнуть лимонным соком. Рыбу нарезать аккуратными кусочками, сыр натереть. Выложить слоями: листья салата, огурец, яйца, авокадо, рыба, слегка смазать соусом и посыпать сыром. Охладить 20–30 минут.

Праздничные бутерброды с креветками и авокадо

Ингредиенты: багет или чиабатта — 1 шт., креветки очищенные — 250 г, сливочный сыр — 150 г, авокадо — 1 шт., огурец свежий — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, укроп — небольшой пучок, лимонный сок — 1 ч. л., соль по вкусу.

Приготовление: креветки отварить 2–3 минуты и остудить. Сливочный сыр смешать с измельчённым чесноком, укропом и лимонным соком. Хлеб нарезать ломтиками и слегка подсушить. Намазать сырной смесью, сверху выложить ломтики авокадо, тонкие кружочки огурца и креветки. Подавать охлаждёнными.

Десерт «Тирамису» без выпечки

Ингредиенты: печенье савоярди — 200 г, сливочный сыр — 250 г, сливки 33% — 200 мл, сахарная пудра — 80 г, крепкий кофе — 200 мл, какао — 1 ст. л.

Приготовление: сливки взбить с сахарной пудрой, аккуратно смешать со сливочным сыром. Печенье быстро обмакнуть в остывший кофе и выложить слоем в форму. Покрыть кремом, затем повторить слой. Убрать в холодильник минимум на 3 часа. Перед подачей посыпать какао.

Эти три блюда чаще всего выбирают к 8 Марта — они выглядят празднично, готовятся без лишней суеты и создают настроение весеннего торжества.