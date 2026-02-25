Бутерброды-ленивые роллы: готовим суши по-домашнему — нашумевший рецепт

С этим нашумевшим в интернете рецептом можно с легкостью приготовить суши по-домашнему. Бутерброды-ленивые роллы готовятся за минуты, а по вкусу напоминают всеми любимое лакомство.

Для приготовления понадобится: 1 багет (или любой батон), 200 г крабовых палочек, 1 крупный помидор, 100 г твердого сыра, 1 банка икры мойвы, 2-3 ст. л. майонеза, зелень по желанию.

Рецепт: крабовые палочки разберите на тонкие волокна. Помидор нарежьте мелким кубиком, удалив лишнюю жидкость. Сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте крабовые палочки, помидор, сыр, икру мойвы и майонез до однородной пастообразной массы. Багет нарежьте ломтиками толщиной 1,5-2 см. На каждый кусочек щедро выложите приготовленную намазку, слегка прижимая ложкой. Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить сладкий рулет из лаваша с яблочно-творожной начинкой.