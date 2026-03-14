14 марта 2026 в 12:03

Если вы считали консервы недостойными — попробуйте это: рыбная намазка на бутерброды. Ну очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самые простые продукты могут превратиться в настоящую вкуснятину. Этот домашний паштет из рыбной консервы получается нежным, ароматным и отлично подходит для бутербродов. Делается буквально за несколько минут, а по вкусу легко конкурирует с магазинными намазками.

Особенно удобно готовить его, когда нужно быстро придумать перекус, завтрак или намазку к свежему хлебу.

Ингредиенты: горбуша в собственном соку — 120 г (1 банка), творожный сыр — 80 г, яйца вареные — 2 шт., лук — 40 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, копченая паприка — щепотка.

Приготовление: яйца и лук нарежьте небольшими кусочками. Рыбу достаньте из банки и при необходимости удалите крупные косточки.

В миску выложите горбушу, творожный сыр, яйца и лук. Добавьте соль, перец и копченую паприку для легкого аромата. Все ингредиенты измельчите погружным блендером до однородной нежной массы. Если хотите более текстурную намазку — можно просто размять вилкой.

Готовый паштет отлично намазывается на хлеб, тосты или хрустящие хлебцы.

Картошка скучно, скажете вы? Ранее мы делились рецептом Романофф — это картофельное чудо за 10 минут.

Проверено редакцией
Просто возьмите баночку хорошей горбуши — нежный паштет, или риет или намазка на бутерброды. Заменит магазинные
Вкуснота из баночки сардин: бутерброды «Мимоза» — яркая закуска, которая исчезает со стола первой
Заменила колбасу на такой паштет — вкусно и насыщает витаминами: готовить просто, купите печень и овощи
Открываю свой кулинарный лайфхак: как из простой горбуши сделать изысканную намазку. Хоть к завтраку, хоть на праздник
горбуша
консервы
намазки
паштеты
бутерброды
Ольга Шмырева
