Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Ереване

Песков отказался комментировать выборы в Армении Песков не прокомментировал выборы в Армении до публикации конечных результатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать прошедшие в Армении парламентские выборы. Он отметил, что не станет оценивать волеизъявление граждан республики до публикации окончательных результатов, сообщила пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Я пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено ЦИК Армении. Мы ждем этих окончательных результатов, — указал представитель Кремля.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в армянском обществе существует устойчивый запрос на планомерное укрепление двусторонних отношений с Россией и сохранение членства республики в ЕАЭС. Она также обратила внимание на заметное падение популярности партии премьер-министра Никола Пашиняна.

До этого председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян сообщил, что партия «Процветающая Армения», принадлежащая бизнесмену Гагику Царукяну, не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер на выборах. Она не попадет в новый состав парламента.