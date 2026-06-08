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08 июня 2026 в 14:18

Россиянам посоветовали не ездить в Израиль до прояснения ситуации

Посольство РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Израиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиянам рекомендовано временно воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением ситуации в области безопасности, сообщило в Telegram-канале посольство РФ в Тель-Авиве. Находящимся в стране гражданам советуют сохранять спокойствие и соблюдать указания израильских властей.

В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него Посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации, — говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство пока не получало данных о соотечественниках, пострадавших вследствие ракетных ударов по израильским территориям. Сотрудники посольства поддерживают постоянное и тесное взаимодействие с представителями израильских властей.

Ранее агентство Fars сообщило, что Иран угрожает ударами по энергетической инфраструктуре США и Израиля в регионе. В число целей войдут также американские нефтяные и газовые компании на Ближнем Востоке. Иранский телеканал Al Alam сообщил о повреждениях на объектах нефтехимического предприятия в провинции Хузестан — они стали следствием ударов со стороны Вооруженных сил Израиля.

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