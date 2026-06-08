Пользователи крупнейшего банка столкнулись со сбоями из-за DDoS-атаки

Банк ВТБ в понедельник, 8 июня, столкнулся с DDoS-атакой на свои онлайн-сервисы, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации. Пользователей предупредили о сбоях в работе «ВТБ онлайн».

В связи с DDoS-атакой на онлайн-сервисы банка могут наблюдаться временные ограничения в работе «ВТБ онлайн». Мы работаем над восстановлением доступности сервисов, чтобы клиенты могли как можно скорее вновь воспользоваться ими, — сказано в сообщении.

Ранее сеть интернет-провайдера «Ростелеком» подверглась мощной DDoS-атаке, что вызвало временные сбои в работе интернет-ресурсов. Компания приняла меры для защиты сетевой инфраструктуры и минимизации последствий.

До этого масштабный сбой произошел в работе «Дзена». Многие пользователи сообщили, что столкнулись с проблемой загрузки видео на платформу. Согласно информации других сервисов, на проблемы пожаловались также жители Германии, Турции и ОАЭ.

Крупнейший домен электронной почты Mail.ru также столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем. Некоторые из них уходили в черновики. При этом в самой компании опровергли сообщения о сбоях.