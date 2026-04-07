07 апреля 2026 в 00:26

Ростелеком сообщил о мощной DDoS-атаке на свои сети

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Вечером 6 апреля сеть интернет-провайдера Ростелеком подверглась мощной DDoS-атаке, что вызвало временные сбои в работе интернет-ресурсов, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Компания оперативно приняла меры для защиты сетевой инфраструктуры и минимизации последствий.

В пресс-службе сообщили, что после фиксации атаки была введена фильтрация входящего трафика, что затронуло часть сервисов. Отмечается, что сейчас ситуация полностью контролируется, а работа всех ресурсов возвращена в штатный режим.

Ранее Ростелеком столкнулся с масштабным сбоем. Чаще о проблемах сообщали пользователи из Москвы, Самарской, Московской и Смоленской областей, а также из Мордовии. Некоторые утверждали, что интернета не было несколько дней.

До этого масштабный сбой произошел в работе «Дзена». Многие пользователи сообщили, что столкнулись с проблемой загрузки видео на платформу. Согласно информации других сервисов, на проблемы пожаловались также жители Германии, Турции и ОАЭ.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
