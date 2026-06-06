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06 июня 2026 в 20:24

Яровая выделила одну из сильных сторон России

Яровая назвала надежными и продуманными законы России

Ирина Яровая Ирина Яровая Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В России есть надежные законы и выстроенные и продуманные правила взаимодействия, заявила ИС «Вести» заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая на ПМЭФ. По ее словам, устойчивость правовой и политической системы служит мощным аргументом государства при диалоге с зарубежными партнерами.

У России есть надежные, выстроенные, продуманные правила взаимодействия, которые для каждого инвестора, для каждого субъекта международного права являются тем важным ориентиром в логике построения доверительных отношений, учета взаимных интересов и принятия выверенных решений, — заявила Яровая.

По ее словам, Госдума принимает новые законы согласно стратегии президента Владимира Путина. Они нужны, чтобы экономика страны развивалась, жизнь людей становилась лучше, а наука и технологии — сильнее.

Ранее Яровая заявила, что иностранных граждан с судимостью за поддержку России предлагается не лишать права на получение РВП и ВНЖ. Это же касается и получения паспорта гражданина РФ. Соответствующий законопроект планируют внести депутаты от «Единой России».

Ирина Яровая
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