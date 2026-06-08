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08 июня 2026 в 14:36

Психолог ответила, может ли ребенок жить с отцом вместо матери

Психолог Метлова: ребенок должен жить с любым значимым взрослым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ребенок должен жить в хороших условиях с любым значимым взрослым, рассказала «Москве 24» семейный психолог Юлия Метлова. Она отметила, что дети могут остаться как с матерью, так и с отцом, в зависимости от желания и возможностей каждого из родителей.

Исследователи выявили, что ребенку необходимы стабильность среды, предсказуемость, эмоциональная доступность родителей и, конечно же, отсутствие хронического конфликта между ними. Если отец является надежным, заботливым взрослым, а мать остается включенной в жизнь ребенка, поддерживает контакт, интересуется жизнью ребенка и сохраняет эмоциональную связь, модель, где ребенок живет с папой, не обязательно наносит вред психике, — рассказала Метлова.

Психолог подчеркнула, что ребенок должен чувствовать любовь и вовлеченность от обоих родителей. По ее словам, при любом решении главное — учитывать интересы ребенка.

Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала, что не все молодые семьи могут рассчитывать на помощь бабушек и дедушек в случае рождения детей, что может влиять на их желание рожать. Специалист подчеркнула, что многое зависит от материальных возможностей.

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