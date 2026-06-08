Токсиколог перечислил признаки отравления репеллентами

Тошнота, головокружение и головная боль могут быть симптомами отравления репеллентами, рассказал VSE42.RU главный областной специалист токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов. Он отметил, что большая часть средств, представленных на современном рынке, безопасны для использования.

Специалист объяснил, что репелленты работают на основе трех действующих веществ: ДЭТА, икаридин и ИР3535. По его словам, последние два компонента являются наименее токсичными.

Сиворонов подчеркнул, что при правильном применении все эти вещества безопасны. Токсиколог отметил, что наносить средства необходимо только на открытые участки кожи, также репелленты запрещено распылять в закрытых помещениях. При ухудшении симптомов он посоветовал как можно быстрее вызвать скорую помощь.

Ранее биолог Роман Хряпин рассказал, что для защиты от укусов комаров можно использовать чеснок. Кроме того, отпугнуть насекомых можно и с помощью более привычных репеллентов — специальных кремов, лосьонов и аэрозолей.