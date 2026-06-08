Москвич сжег машину девушки после расставания

В Москве сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который из мести сжег автомобиль своей бывшей возлюбленной, сообщили в столичном управлении МВД России. Инцидент произошел на Гостиничной улице, где очевидцы заметили горящую машину и вызвали полицию.

Выяснилось, что после расставания с девушкой поджигатель потребовал, чтобы бывшая пассия продала купленную совместно, но оформленную на нее машину, однако та отказалась. Тогда бывший возлюбленный и решил отомстить: ночью он облил заднее колесо автомобиля горючей жидкостью и поджег его. Огонь повредил и припаркованную рядом чужую машину. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемого задержали в тот же день.

Ранее выяснилось, что 68-летний житель Башкирии отправится под суд за убийство жены бензином. Спустя 40 лет брака мужчина расправился с женой. Также сгорел дом и погибла теща, которая не смогла выбраться из охваченного огнем жилья.