Убили 8 человек ради торта и 1500 рублей: друзья-маньяки орудовали в Москве

В начале 2000-х годов вся Москва говорила о таинственном и страшном ховринском маньяке, который зверски убивал прохожих, разбивая им головы, раздевая и забирая вещи. Преступник получил это прозвище от района в северной части города, на территории которого орудовал чаще всего. Но на самом деле под личиной убийцы скрывались сразу два преступника. Что о них известно, как сыщикам удалось их задержать — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств в Московском районе Ховрино

Серия убийств в Москве продолжалась с октября 2001-го по февраль 2002 года, жертвами маньяков стали восемь человек. В районе Ховрино происходило большинство преступлений, но не все эпизоды. Некоторые были совершены в соседнем Коптево и в других частях города.

Первой жертвой преступников стал бизнесмен Александр Черемисов. Как следует из материалов дела, убийцы застрелили его из пистолета ТТ 15 октября 2001 года за $500, полученных от конкурента предпринимателя. Второе убийство произошло 16 октября, о жертве бандитов ничего не известно. Как следует из материалов дела, данное и последующие нападения квалифицировались как разбой.

Следующее преступление произошло 26 декабря 2001 года. Третьей жертвой бандитов стала 42-летняя москвичка Людмила Прокопова, которая возвращалась домой с работы. Злоумышленники ударили ее по голове обрезком трубы или арматуры, украли сумку с кошельком, вырвали из ушей серьги и забрали торт.

Четвертое нападение было совершено ночью 7 января 2002 года. Убийцы разбили голову бейсбольной битой 46-летнему мужчине возле подъезда дома в Чертаново на юге Москвы, а также украли у него сумку с документами и видеокамерой.

Пятое преступление было совершено 25 января 2002 года в одном из безлюдных ховринских дворов. Жертвой убийц стала 50-летняя гражданка Австрии Елена Фейдлер. Нападавшие украли у нее сумочку с деньгами.

Преступники Белов и Шабанов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шестой убитой оказалась 64-летняя пенсионерка Надежда Болотова. Преступники расправились с женщиной вечером 20 февраля 2002 года недалеко от ее дома. Через два дня они совершили еще одно убийство. Кем была седьмая жертва, неизвестно.

Последней жертвой бандитов стала 33-летняя Светлана Курина. 27 февраля 2002 года один из нападавших нанес ей смертельный удар бейсбольной битой по голове. Преступники забрали у женщины сумочку, в которой находилось около 1500 рублей.

Как сыщики вышли на след ховринских маньяков

В феврале 2002 года по Москве пошли слухи, что на севере города орудует маньяк, для которого фетишем являются дамские сумочки и рыжие дубленки. Кроме того, ходили разговоры о сексуальном подтексте нападений, но никаких изнасилований не было. Следователи считали, что все преступления были совершены из корыстных побуждений. По их версии, преступники убивали людей ради того, чтобы забрать их ценные вещи, не гнушаясь даже добычей в виде сторублевых купюр.

Милиционеры усиленно патрулировали Ховрино и соседние районы Москвы. Следователи получили важную информацию благодаря показаниям некоторых выживших. Как сообщили СМИ в начале 2000-х, их было около сотни, но многие не помнили момент нападения. Одной из пострадавших была мать рок-музыканта и лидера группы «Алиса» Константина Кинчева.

Двое свидетелей — Лариса Егошина и Геннадий Липнягов — смогли разглядеть нападавших. Благодаря их показаниям были составлены фотороботы подозреваемых. Некоторые свидетели заявили, что преступников двое и они передвигаются на автомобилях ВАЗ-21099, а также Opel Vectra.

Вскоре в число подозреваемых попал ранее судимый 30-летний москвич Владимир Белов. Установив наблюдение за мужчиной, оперативники выяснили, что у него есть друг — отсидевший в тюрьме 25-летний Сергей Шабанов. Следователи показали фотографию Белова одной из выживших женщин, и она опознала в нем нападавшего.

Шабанова задержали 8 апреля 2002 года, а на следующий день схватили Белова. Последний попытался уехать на своем «Опеле», но быстро оказался в руках милиции. На допросах оба признались в нападениях и убийствах.

Владимир Белов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что известно о ховринских маньяках

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Белов родился 7 января 1972 года в Москве. С ранних лет он стал заниматься воровством. Первый срок Белов получил за кражу. Освободившись в 1991 году, он вскоре вновь попал в тюрьму, совершив разбойное нападение, которое закончилось убийством. За это преступление мужчина получил 15 лет колонии, где познакомился с будущим сообщником Шабановым.

Оказавшись на свободе, подельники вернулись в Москву (Шабанов — в 1999 году, Белов — в 2001-м), после чего обзавелись машинами. Сначала Шабанов попытался зарабатывать частным извозом, но особых доходов ему не это приносило. Когда в городе появился Белов, которому родители купили Opel Vectra, оба пошли на заказное убийство. Как следует из материалов дела, знакомый Шабанова Александр Лаврухин якобы предложил Белову $500 за устранение конкурента по бизнесу Черемисова. После убийства преступник отвез пистолет приятелю, который спрятал оружие у своей подруги (его задержали весной 2002 года).

Впоследствии Белов и Шабанов стали выслеживать прохожих в темное время суток, брызгали им в лицо перцовым баллончиком и грабили. После того как один из потерпевших дал Белову сдачи, преступники начали нападать на женщин. Они выслеживали жертв на своих машинах и применяли против них бейсбольные биты, а также другие тяжелые предметы.

На момент задержания Белов и Шабанов были женаты, у них были дети.

Что стало с ховринскими маньяками после задержания

После задержания бандиты стали раскаиваться в содеянном и валить вину друг на друга. Шабанов активно сотрудничал со следствием. В частности он рассказывал, что Белов предложил ему напасть на одну из женщин, потому что ее шуба подойдет его матери. Он нанес жертве несколько ударов, но верхнюю одежду снять не смог. По словам Шабанова, однажды его подельник заметил в магазине женщину, которая «слишком хорошо выглядит» и сделал вывод, что у нее есть деньги. Преступники нанесли ей несколько ударов по голове.

Работа следствия в представлени ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сначала Белов тоже дал признательные показания. Он отмечал, что хотел убивать каждый день и точно не помнит количество совершенных преступлений. Но через месяц мужчина заявил, что написал явку с повинной после того, как его якобы накачали наркотиками.

В декабре 2003 года Мосгорсуд признал Белова и Шабанова виновными в шести убийствах, а также в серии грабежей и разбойных нападений. Первый получил пожизненный срок, второму дали 20 лет колонии. Их подельник был осужден на девять лет.

В 2005 году на новом процессе Белов и Шабанов были признаны виновными в еще одном убийстве и в 10 эпизодах нападений. Первому оставили пожизненное лишение свободы, а второму увеличили срок до 21 года колонии.

В 2022 году Белов сознался в восьмом по счету убийстве, совершенном в Чертаново. В 2023-м его признали виновным.

В настоящее время Белов отбывает наказание в колонии особого режима «Вологодский пятак». В 2022 году его навещала правозащитница Ева Меркачева. Ховринский маньяк пожаловался ей, что ему не разрешают пользоваться шариковой ручкой в суде якобы из-за того, что он может использовать ее в качестве оружия. Он добавил, что стал больным и передвигается по камере с тростью.

«Да, я хромаю. Но зато я стреляю отлично. Восемь лет биатлоном профессионально занимался. И вообще у меня длительный опыт владения оружием. <…> С удовольствием поеду в зону СВО. Только оружие пусть сразу дают. А то камнями кидаться по врагу несерьезно», — сказал Белов.

Владимир Белов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шабанов должен был выйти на свободу в 2023 году. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Лаврухин, который якобы «заказал» Шабанову убийство Черемисова, также был задержан. В 2004 году Мосгорсуд с участием присяжных заседателей постановил, что он не причастен к этому преступлению. Судебная коллегия оставила приговор присяжных без изменения, впоследствии отклонив протест прокуратуры.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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