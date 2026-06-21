Лесной потрошитель: под Иваново маньяк насиловал и убивал пенсионерок

В 1980-х годах Ивановская область содрогнулась от серии изнасилований и убийств, совершенных в лесу. Жертвами преступника становились пенсионерки. После задержания душегуба следователи применили уникальную для тех лет методику для доказательства его причастности к убийствам — криминалистическую ДНК-экспертизу. Что известно об убийце, как его поймали и что с ним стало — в материале NEWS.ru.

Когда в Ивановской области орудовал лесной маньяк

Маньяк убивал пожилых женщин в 1988 году в лесу в окрестностях Кинешмы Ивановской области. В мае его первой жертвой стала 77-летняя местная жительница, которая собирала в лесу еловые ветки. Преступник напал на пенсионерку, изнасиловал, задушил, снова изнасиловал и попытался сжечь труп.

4 июня неподалеку была убита 87-летняя пенсионерка, отправившаяся в лес за лекарственными травами. Маньяк изнасиловал женщину и задушил косынкой, а затем присыпал тело листвой и ветками.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Как сыщикам удалось задержать лесного маньяка

Вести о страшных преступлениях быстро распространились по Кинешме и соседним населенным пунктам. Среди местных жителей пошли слухи о том, что в лесу живет какое-то чудовище, которое ест людей.

Маньяком оказался 24-летний местный бродяга Алексей Сопов, которого задержал милицейский патруль в день обнаружения второго трупа — 11 июня 1988 года. Как вспоминает бывший участковый Сергей Обухов, который схватил преступника, в поле его зрения попал подозрительный молодой человек, шедший в сторону леса.

«Побежал за ним, остановил, смотрю, он как-то не так себя ведет, нервничает. Сначала назвался одним именем, потом другим. В сумке у него лежала буханка хлеба и женская косынка. Я привел его к нашим, мы погрузили его в мотоцикл с коляской и — в отдел», — отмечает Обухов.

После задержания молодой человек сознался в нападениях и убийствах старушек. Он охотно показывал оперативникам места преступлений. Как вспоминает бывший сотрудник местного уголовного розыска Юрий Скоморохов, «единственной проблемой во время этих поездок было то, что ему постоянно казалось, что трупы до сих пор остаются в лесу неубранными».

«Мы записываем все действо на видеокамеру, а потом вдруг раз — и Сопов сворачивает не туда. „Э, дорогой, — говорю ему, — что-то ты путаешь“. А он мне шепчет: „Я боюсь! Она там до сих пор лежит!“ Начинаю разубеждать, объясняю, что обе женщины уже похоронены. Успокоившись, он приходит на точное место, укладывается на землю и показывает, как лежала убитая им старушка», — рассказывал Скоморохов местным СМИ.

Преступник в представлении ИИ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Что известно о жизни кинешемского убийцы

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Сопов родился в 1964 году. С юности он вел асоциальный образ жизни, нигде не работал. До марта 1988 года молодой человек находился в лечебно-трудовом профилактории (ЛТП). Так в СССР назывались исправительные учреждения, куда суды направляли граждан на принудительное лечение и трудотерапию от наркомании и алкоголизма.

Выйдя из ЛТП, Сопов поселился в лесу недалеко от железнодорожного перегона Кинешма — Наволоки. Он не имел друзей, скитался и воровал, закапывая похищенное в подземные тайники.

По воспоминаниям Скоморохова, в 1988 году молодой человек «жил только в лесу, как Маугли, строил шалаши, копал землянки и нормальное человеческое жилье вообще не признавал». До этого, как утверждает ветеран уголовного розыска, Сопов попадался «на кражах из коллективных садов, наказывался за бродяжничество».

После серии убийств мужчина убежал из своего шалаша и прибился к другим бездомным, которые жили неподалеку, стараясь не попадаться никому на глаза. Утром 11 июня 1988 года он одолжил у новых знакомых немного денег, одежду и отправился за продуктами, после чего попался в руки милиционеров на выходе из леса.

Как вину маньяка доказали с помощью первой в СССР экспертизы ДНК

Несмотря на признательные показания, доказать причастность Сопова к убийствам пожилых женщин в лесу было непросто. Экспертиза по группе крови показала несоответствие с биологическими образцами мужчины, взятыми на местах преступлений. То же самое произошло с маньяком Андреем Чикатило, которого задерживали в 1984 году в Ростове-на-Дону по подозрению в убийствах.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Следователи вычеркнули его из списка подозреваемых, поскольку группа крови Чикатило якобы не соответствовала сперме, найденной на жертвах. Первоначально считалось, что речь идет о феномене так называемого парадоксального выделительства, когда биологические жидкости некоторых людей могут не совпадать по антигенной систематике. Но в последнее время ученые со скепсисом относятся к данной теории.

«В то время такие исследования могли определить только группу крови человека, и она-то как раз оказалась отличной от соповской. По сути, его следовало отпускать. На наше счастье, уголовное дело вел старший следователь по особо важным делам прокуратуры Ивановской области Игорь Захаров. Замечательный человек. Он настоял на экспертизе ДНК», — вспоминает Скоморохов.

Экспертиза ДНК в деле Сопова стала первой в истории криминалистики СССР. Ее провел создатель научно-практической лаборатории молекулярно-генетической идентификации биолог Павел Иванов. Результаты исследования показали, что бродяга с большой долей вероятности и был убийцей.

Что стало с маньяком из Кинешмы после задержания

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Сопова вменяемым на момент совершения преступлений, несмотря на то что у него были выявлены признаки олигофрении в степени умеренно выраженной дебильности.

Преступник в представлении ИИ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

В январе 1989 года суд признал подозреваемого виновным в совершении двух убийств и изнасилований. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Что стало с ним в дальнейшем — неизвестно. По одной из версий, после освобождения из тюрьмы он вернулся в Кинешму.

В 2018 году в издательстве «Эксмо» вышел мистический роман ивановского журналиста Руслана Ерофеева «Хтонь. Зверь из бездны». Его главный герой стал собирательным образом нескольких сексуальных маньяков, в том числе и Сопова.

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