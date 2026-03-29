Бил кувалдой, насиловал: как олигофрен на КрАЗе год кошмарил Подмосковье

В 1970-х годах в Московской области стали находить обезображенные тела молодых женщин. Их били по голове кувалдой и насиловали, а трупы прятали в кустах, на мусорных свалках. В народе началась паника: люди писали в ЦК КПСС и жаловались на бездействие милиционеров. Но, как выяснилось позже, проблема была куда серьезнее, чем изначально предполагали сыщики. Кто совершал зверские преступления и целый год держал в страхе Люберцы и Балашиху — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийствах девушек в Подмосковье

Серия загадочных убийств началась в Подмосковье весной 1975 года: в Люберецком и Балашихинском районах были найдены трупы 12 человек. Все эпизоды были очень похожи: преступник нападал в основном на одиноких девушек возле лесопарков, на безлюдных автобусных остановках или возле железнодорожных станций, наносил удар по голове тяжелым предметом, а потом насиловал беззащитную жертву, добивал и забирал ценные вещи. Изуродованные трупы были спрятаны в кустах, на пустырях и свалках.

Милиция около года не могла выйти на след маньяка, несмотря на то что несколько человек выжили после нападения. Одну из пострадавших неизвестный ударил сзади по голове в Кузьминском парке, и она потеряла сознание. Когда очнулась, обнаружила, что у нее исчезли украшения и сумка. Девушка сумела сама добраться до ближайшего отделения и заявить о случившемся.

Еще одна потерпевшая осталась жива после нападения рядом с железнодорожной станцией Ухтомская. Она закричала и спугнула злодея, но тот все же успел украсть у нее сумочку с кошельком.

Как начались поиски маньяка

Сыщики обратили внимание на крайнюю жестокость убийцы. Хоть о злодействах не сообщали в прессе, по Подмосковью пошли слухи о звере, который орудует в окрестностях. Люди жаловались в разные инстанции, в том числе и в ЦК КПСС, что в регионе пропадают женщины и что милиция плохо работает. Но оперативники и следователи «шерстили» подмосковные улицы круглосуточно.

«Была дикая паника по всему Люберецкому району и в целом по Московской области. Всюду смотрели, всюду искали. Всякие оперативно-разыскные мероприятия проводились очень тщательно. <…> Тут уже на ушах стояли все буквально. За каждым кустом сидела засада», — вспоминала в программе «Следствие вели» с Леонидом Каневским бывшая следователь прокуратуры Московской области Нина Бебутова.

В итоге милиционерам удалось найти свидетельницу одного из нападений. Женщина рассказала, что видела рядом с местом преступления молодого парня с длинными волосами пепельного цвета. Силовики предположили, что такая прическа может быть у подростка, и стали проверять выходцев из неблагополучных семей. Позже в деле появились новые факты: согласно показаниям другого свидетеля, рядом со станцией Ухтомская, где произошло нападение, заметили грузовик КрАЗ. Там же следователи обнаружили орудие преступления — тяжелый баллонный ключ, который обычно используют водители большегрузов. Тогда возникла версия, что маньяк мог работать в одном из автопарков Подмосковья.

Вскоре сыщики во время патрулирования улицы заприметили молодого человека с длинными пепельными волосами возле платформы Косино. Он вел себя очень подозрительно. Парня задержали, и он признался, что недавно убил нескольких девушек. Оставшиеся в живых опознали его. Но, как выяснилось позже, он не был главным злодеем. В Подмосковье орудовала целая банда маньяков.

Кем оказался первый задержанный

Молодым человеком оказался 18-летний житель Люберец, ученик монтажника на одном из местных заводов Андрей Шувалов. Несмотря на его признания и опознание потерпевшими, через несколько дней после поимки парня рядом с поселком Котельники произошло очередное убийство с характерным почерком. В тот же вечер недалеко случилось еще одно нападение — преступник ударил девушку тяжелым предметом по голове и убежал.

Злодейства продолжались вплоть до марта 1976 года. Одной из жертв оказалась 17-летняя девушка, на которую маньяк бросился с кувалдой в подъезде.

«Металлическая часть кувалды сорвалась, и женщину он ударил только рукояткой», — вспоминал экс-начальник Люберецкого РОВД Василий Бурдаков.

Вскоре неизвестный напал на женщину с массивным грифом от штанги. На этот раз его запомнили свидетели и составили фоторобот. После этого милиционеры на каждой автобусной остановке выставили засады. Сыщики выбирали одиноких девушек и следовали за ними до дома.

Эта тактика сработала: 12 марта 1976 года в поле зрения оперативников попал молодой человек в демисезонном пальто. Он преследовал молодых женщин. Парня задержали. За пазухой у него была спрятана кувалда.

Кем оказались остальные члены банды маньяков

Задержанным оказался 22-летний главарь банды, житель Люберец Николай Шестаков, который работал водителем КрАЗа. На его одежде и в сиденье грузовика нашли следы крови. В ходе следствия выяснилось, что он перевозил на рабочей машине тело одной из убитых им женщин.

Свидетели и выжившие жертвы также опознали в нем маньяка. На допросах Шестаков признался, что убийства он совершал вместе с ранее задержанным Андреем Шуваловым. Также Шестаков сообщил, что после ареста подельника он на время затаился, но вскоре снова продолжил нападения. Но тогда он взял с собой «на дело» младшего брата, 16-летнего Владимира.

Главарь банды сотрудничал со следствием. Но однажды он решился на отчаянный шаг. Когда Николая Шестакова везли из СИЗО на допрос, он сбежал. Произошло это из-за беспечности конвоиров: они якобы отлучились за пивом и оставили опасного преступника одного в незапертом автозаке.

Поиски Шестакова довольно быстро увенчались успехом: через двое суток маньяка схватили в квартире его приятеля, который недавно вернулся из армии и не знал о происходящем в Подмосковье.

Что известно о жизни и мотивах членов банды

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Николай Шестаков был женат, на работе его характеризовали положительно. Его младший брат при этом уже в подростковые годы был алкоголиком. Нередко кампания совершала преступления в пьяном виде.

Андрей Шувалов воспитывался в семье работницы советской торговли и в целом рос в благополучной обстановке. Но на допросах он признался, что имел склонность к сексуальным девиациям, а девушки не разделяли его склонностей.

Андрей Шувалов

«Он мне рассказывал, что у него порой возникало чувство озлобления [на противоположный пол], ярости и обиды», — вспоминала Нина Бебутова.

Как следует из материалов дела, Николай Шестаков и Андрей Шувалов решились на преступления ради самоутверждения над противоположным полом. Они признавались, что получали удовольствие от унижения своих жертв.

Что стало с люберецкими маньяками

Экспертиза признала всех троих вменяемыми. Правда, в заключении судмедэкспертов говорилось, что главарь банды Николай Шестаков имел «признаки олигофрении в степени легкой дебильности и психопатической личности с явлениями хронического алкоголизма».

Брат Николая Шестакова — Владимир

В 1977 году суд приговорил Николая Шестакова к расстрелу, приговор привели в исполнение в 1978-м. Его брат, который непосредственно не участвовал в убийствах и был на тот момент несовершеннолетним, отделался четырьмя годами колонии. После освобождения он жил в Подмосковье, где и умер в 2011 году. Андрея Шувалова приговорили к 15 годам лишения свободы, после отбытия срока он поселился где-то под Воронежем, но о его дальнейшей судьбе неизвестно.

