Признались в 170 убийствах, не пощадили мать: как близнецы кошмарили Урал

В Челябинске задержали близнецов с особенностями ментального развития, ведущих маргинальный образ жизни, по подозрению в изнасиловании и убийстве девушки. В милиции двойняшки признались, что несколько лет учиняли кровавые оргии и пьяные расправы, наводя ужас на Южный Урал. Этому не помешал тюремный срок, который отбывал один из братьев в перерыве между своими злодействами. Что известно об этих преступлениях и маньяках — в материале NEWS.ru.

Как близнецы Габидуллины совершили первые убийства

Сколько человек убили маньяки Фарит и Тимур Габидуллины, не известно до сих пор. После задержания они рассказывали следователям такое, от чего даже у бывалых оперативников волосы вставали дыбом. По словам близнецов, с 1992 по 2000 год они убили более 170 человек в Челябинской и Курганской областях, однако следствию удалось доказать их причастность лишь к восьми эпизодам.

Согласно версии гособвинителей, первой жертвой братьев стал ранее судимый 46-летний мужчина Мусницкий. Он не работал, вел маргинальный образ жизни, регулярно выпивал с бродягами и проживал в различных злачных районах Челябинска. 30 декабря 1992 года на него напал Фарит Габидуллин в общественном туалете городского вокзала. Он отобрал у бродяги меховую шапку, шубу из искусственного меха, кольцо, а затем зарезал его.

Буквально через две недели, 16 января 1993 года, близнецы расправились со знакомым — алкоголиком Молчановым. Купив две бутылки водки, братья и еще пара человек решили распить спиртное в будке «Ремонт колес», поскольку на улице было холодно. В какой-то момент между одним из братьев и собутыльником вспыхнула ссора.

«Я вышел с Молчановым на улицу. Хотел взять у него деньги и золотую печатку. Ударил его металлической монтировкой по шее. Он вытащил нож и стал защищаться. У меня в кармане тоже был нож, я его ударил. Потом узнал, что парень умер и меня ищет милиция», — приводила газета «Комсомольская правда» показания Фарита Габидуллина.

Фарит Габидуллин в представлении ИИ Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Какие убийства маньяки-близнецы Габидуллины совершили вдвоем

В 1997 году братья Габидуллины жестоко убили 61-летнего пенсионера из Казахстана Камкина. Он ехал в Нижний Новгород на поезде, но во время путешествия напился и стал вести себя агрессивно. Мужчину высадили в Челябинске, где он провел ночь в вытрезвителе. Когда Камкина выпустили, он случайно встретил Фарита и Тимура, которые предложили ему опохмелиться. Взяв водки, троица отправилась на пустырь недалеко от челябинского вокзала.

Оказавшись в безлюдном месте, братья ударили нового знакомого камнем по голове и принялись избивать. Пенсионер оказался не робкого десятка и попытался дать отпор нападавшим. Он разбил одному близнецу лицо, нокаутировал другого и повалил в кусты. Но силы были неравны — убийцы одолели его и забили до смерти.

В сентябре 1998 года была убита 12-летняя школьница. Она жила в удаленном поселке и ходила в школу через местный лесопарк — городской бор. По словам Фарита Габидуллина, он заприметил девочку возле школы и три дня следил за ней. Когда она возвращалась домой через лес, он напал на нее и несколько раз ударил головой о деревья. По одной из версий, маньяк затащил школьницу в чащу, надругался над ней и задушил ее же шарфом. По другой — убийца бросил потерявшую сознание девочку в муравейник и поджег.

В 2000 году Тимур и Фарит Габидуллины убили двух секс-работниц, с которыми решили развлечься на челябинском кладбище. Когда девушки отказались вступать с братьями в интимную близость, близнецы изнасиловали их и забили до смерти. Личности погибших не были установлены.

Фарит и Тимур Габидуллины в представлении ИИ Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Последнее убийство произошло 14 июня 2000 года. Братья Габидуллины, выпив с челябинским бродягой Салаватом Биктимировым разбавленного спирта, познакомились на вокзале с 22-летней Натальей Александровой. По данным «Комсомольской правды», она имела странности в поведении — была то замкнутой, то агрессивной. Габидуллины предложили ей выпить спиртного в ближайшей лесополосе. Александрова согласилась, после чего ее изнасиловали и убили. По одной из версий, девушке разбили голову металлической трубой.

Как милиция задержала уральских близнецов-убийц Габидуллиных

После убийства Александровой оперативники линейного отдела внутренних дел на станции Челябинск вышли на Биктимирова через свою агентуру среди бездомных. Мужчина выдал братьев Габидуллиных. После задержания они признались в 30 преступлениях. В ходе дальнейших допросов маньяки рассказали о 175 (по другой версии — 173) жертвах.

Фарит Габидуллин показал оперативникам место на Митрофановском кладбище Челябинска, где играл с Тимуром в детстве. По словам маньяка, они хорошо знали местность, а когда начали убивать, то якобы именно здесь зарывали трупы. Следственная группа обнаружила более сотни черепов и скелетов в яме глубиной 3,6 метра и шириной семь метров. Но, как показали результаты экспертизы, большинство тел были погребены в 1920-е во времена Гражданской войны.

Правда ли, что братья Габидуллины убили свою мать

На допросах Фарит Габидуллин утверждал, что первой жертвой стала девушка-художница с мольбертом, которую он зарезал с братом в лесопарке в 1989-м. В том же году они якобы убили еще одну женщину возле пионерлагеря «Дружба». Задержанный признался, что также задушил одноклассницу.

В 1991 или 1992 году, как утверждал Фарит Габидуллин, он с братом забил до смерти несколько девушек в безлюдных местах. Кроме того, они признались в убийстве не менее девяти мужчин.

Более того, предполагаемой жертвой Фарита Габидуллина стала его мать. В 1994 году он получил небольшой тюремный срок за нападение на нее. Маньяк рассказал на допросе, что он убил мать в 1996-м, после того как вышел на свободу. Женщина пропала без вести в том году. Где она находится или где покоятся ее останки, так и осталось тайной.

На допросах братья Габидуллины часто не могли назвать детали преступлений. Им не удалось показать точное место, где они якобы закопали мать. Тимур Габидуллин, уехавший во время отсидки брата в соседний регион и работавший в фермерском хозяйстве, рассказал об убийстве семи человек в Курганской области. Тем не менее он не вспомнил подробностей расправ.

Фарит Габидуллин в представлении ИИ Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Как Фарит Габидуллин признался в убийстве в начале 1990-х, но не сел в тюрьму

Во время допросов по уголовному делу о нападении на мать Фарит Габидуллин рассказал об убийстве Молчанова. Но следователь не приобщил эти показания к материалам производства.

Через несколько лет, после того как братьев Габидуллиных задержали за серию убийств, следователь Марцениус был привлечен к уголовной ответственности за халатность.

Что известно о ранних годах братьев-маньяков Габидуллиных

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Тимур и Фарит Габидуллины родились 5 декабря 1972 года в Челябинске. Мать сильно пила, из-за чего при родах близнецы едва не задохнулись и появились на свет с искривленными ногами.

Габидуллины провели детство и юность в социально неблагополучной среде. Отец к моменту их рождения в очередной раз отбывал тюремное наказание. В 1975 году мать бросила сыновей и стала бродяжничать. Воспитанием братьев занималась бабушка.

Будущие убийцы учились в коррекционном классе, были хулиганами и постоянно обижали одноклассников. Братья проводили свободное время в основном на улице и на кладбище, где занимались вандализмом. После смерти бабушки они перебивались случайными заработками и кражами.

Фарит Габидуллин был более агрессивен, чем Тимур. Он постоянно носил с собой нож или заточку. Будущий маньяк ненавидел женщин, угрожал изнасилованием и убийством любой, с кем имел малейшую ссору. Не исключено, что такое поведение было связано с тем, что его с братом в детстве бросила мать. Фарит нашел ее в мае 1993 года и ударил ножом, за что получил три года колонии.

В школьном возрасте врачи поставили Тимуру диагноз «олигофрения в степени легкой дебильности с психопатическим поведением». По заключению экспертов, его брат имел похожие расстройства психики и страдал алкоголизмом. На допросах Фарит рассказывал, что он умственно неполноценный, у него дырявая память, а от водки «сносит крышу».

Фарит Габидуллин в представлении ИИ Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Что стало с братьями-маньяками Габидуллиными после задержания

Экспертиза признала братьев Габидуллиных вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности. Несмотря на признания в десятках особо тяжких преступлений, на суде они отказались от показаний. Во время процесса следователям удалось доказать причастность Фарита Габидуллина к восьми убийствам, а Тимура — к двум. В результате 11 октября 2001 года Челябинский областной суд приговорил первого к пожизненному заключению, а второго — к 25-летнему сроку в колонии строгого режима.

В конце 2001-го Тимур Габидуллин совершил суицид во время этапирования из СИЗО к месту отбытия наказания. Фарит отбывает срок в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области. В мае 2021 года он заявил, что в 19 лет якобы совершил еще одно убийство — пырнул ножом в живот мужчину в туалете на железнодорожной станции Златоуст в Челябинской области.

