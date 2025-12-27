Марочко заявил о начале боев за один из населенных пунктов в ДНР

Российские подразделения продолжают продвижение на Донецком направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его информации, в районе населенного пункта Резниковка начались активные боевые действия. Минобороны РФ данные сообщения пока не комментировало.

После успешного взятия Свято-Покровского (Кирово) российские силы развили наступление дальше на запад. Успешная работа продолжается, украинские силы теряют живую силу и технику на этом участке.

За несколько суток нашим военнослужащим удалось продвинуться западнее населенного пункта Кирово — оно же Свято-Покровское. Сейчас уже идут бои непосредственно за населенный пункт Резниковка. Наши военнослужащие продвигаются как на северо-запад, так и на юго-запад от данного населенного пункта, — сказал Марочко.

Военэксперт также предположил, что к началу следующей недели населенный пункт может полностью перейти под контроль российских войск. Свято-Покровский был освобожден 25 декабря силами Южной группировки войск.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о слаженной работе представителей группировок «Юг», «Центр», «Север», «Восток».