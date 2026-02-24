ВС РФ завершили зачистку важного населенного пункта в Донбассе Марочко заявил о завершении зачистки Берестка в Донбассе от украинских сил

Российские подразделения завершили зачистку села Бересток в Донбассе, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он напомнил, что населенный пункт расположен в непосредственной близости от стратегически важного города Константиновка. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По той информации, которая мне поступала, населенный пункт Бересток полностью зачищен от украинских боевиков, — уточнил Марочко.

Украинские формирования, опасаясь попадания в окружение, сначала оставили часть населенного пункта, а теперь полностью утратили контроль над ним. Развивая успех, российские бойцы ведут наступление сразу на трех направлениях: восточном, западном и северном. Северное направление выводит российские войска непосредственно к южным окраинам Константиновки.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. Только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек. Всего с февраля 2022 года ВС России уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата. Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин.