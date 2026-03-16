Трамп сделал неожиданное заявление о жизни на Украине Трамп заявил, что не смог бы лично жить на Украине в условиях конфликта

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме признался, что не смог бы сам жить на Украине в условиях продолжающегося конфликта. Как уточнил республиканец, люди, несмотря на противостояние, продолжают это делать.

Трамп не смог найти ответа, почему граждане Украины продолжают жить в стране. Других комментариев на эту тему американский лидер не дал.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник указал, что Трамп не лишит Вооруженные силы Украины поддержки из-за отказа стран НАТО помогать США в войне с Ираном. Он пояснил, что Вашингтон по-прежнему вовлечен в конфликт на стороне Киева.

Украина столкнулась с шестью главными вызовами в энергетической сфере, заявил до этого министр энергетики страны Денис Шмыгаль. По его словам, первой проблемой оказалась нехватка топлива из-за кризиса, возникшего в Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков подчеркнул, что отключение электричества и газа станет тяжелым испытанием для жителей Украины. Ограничения на поставки энергоресурсов из Венгрии и Словакии вынудят Киев ужесточить график подачи электроэнергии, констатировал он.