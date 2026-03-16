Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 22:17

Трамп сделал неожиданное заявление о жизни на Украине

Трамп заявил, что не смог бы лично жить на Украине в условиях конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме признался, что не смог бы сам жить на Украине в условиях продолжающегося конфликта. Как уточнил республиканец, люди, несмотря на противостояние, продолжают это делать.

Трамп не смог найти ответа, почему граждане Украины продолжают жить в стране. Других комментариев на эту тему американский лидер не дал.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник указал, что Трамп не лишит Вооруженные силы Украины поддержки из-за отказа стран НАТО помогать США в войне с Ираном. Он пояснил, что Вашингтон по-прежнему вовлечен в конфликт на стороне Киева.

Украина столкнулась с шестью главными вызовами в энергетической сфере, заявил до этого министр энергетики страны Денис Шмыгаль. По его словам, первой проблемой оказалась нехватка топлива из-за кризиса, возникшего в Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков подчеркнул, что отключение электричества и газа станет тяжелым испытанием для жителей Украины. Ограничения на поставки энергоресурсов из Венгрии и Словакии вынудят Киев ужесточить график подачи электроэнергии, констатировал он.

Дональд Трамп
Украина
США
признания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опухоль, личная жизнь, популярность у зумеров: как живет Марина Хлебникова
В США озвучили, кто принимает основные решения на Ближнем Востоке
Американские истребители на Ближнем Востоке пали под ударами Ирана
«Не оставим»: ЕС намеревается бороться с фантомным влиянием на Армению
На 100 000 меньше. Число банкоматов в РФ упало до минимума: что случилось
Взрыв прогремел рядом с посольством США в Багдаде
Специалисты разрешили ситуацию с обломками БПЛА у школы в Костроме
Страдающая от рака Лерчек рассказала о решении суда приостановить дело
Захарова увидела нотки двуличия в санкциях ЕС против журналистов из РФ
Национальная энергосистема Кубы потерпела полный крах
БПЛА трижды атаковал крупнейшее в мире нефтяное месторождение
Трамп сделал неожиданное заявление о жизни на Украине
Утильсбор с 1 апреля: дешево завозить иномарки из стран ЕАЭС не получится
Мерц обратился к Трампу с одной просьбой
Обломки БПЛА обнаружили у российской школы
Почти 60 дронов ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа
Стало известно, как США хотят помешать России заработать на нефти
Трамп заявил, что у главы аппарата Белого дома Уайлс диагностировали рак
Приставы арестовали десятки миллиардов рублей на счетах ЮГК
«Каждый час»: Трамп назвал число пораженных в Иране целей
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.