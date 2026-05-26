В МИД жестко осадили японские СМИ за отказ освещать теракт в Старобельске

Японские журналисты, находящиеся на территории РФ, коллективно отказались от поездки на место теракта в Старобельске, чем проявили неуважение к российскому народу, их поведение является откровенно стыдным и позорным, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. На полях Первого международного форума по безопасности, она упрекнула японские СМИ во лжи, а их журналистов — в непрофессионализме, передает корреспондент NEWS.ru.

В ответ на вопросы японских журналистов Захарова поинтересовалась, почему они не поехали в Старобельск. Один из представителей японских СМИ попытался оправдаться тем, что у него не было времени собраться в поездку, чем вызвал гневную отповедь Захаровой.

Мы собрали поездку (группы иностранных журналистов — NEWS.ru) в Старобельск примерно за 12 часов, и если вы говорите, что у вас не было времени собраться, — то это неправда. Настоящему журналисту достаточно взять ручку, блокнот, камеру и штатив, а иногда и без штатива работают. И если вам не хватило времени, чтобы поехать в точку, к которой приковано внимание всего мирового сообщества, значит вы не журналист, а турист. И я не знаю, что вы в таком качестве делаете на территории нашей страны, — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что украинские СМИ радовались удару ВСУ по детям в колледже в Старобельске. По словам дипломата, они глумились над жертвами теракта.