Постпред России осудил ОБСЕ за позицию по атаке на Старобельск Полянский назвал позицию ОБСЕ по атаке ВСУ на Старобельск лицемерной

Швейцарское председательство в ОБСЕ отказалось осуждать удар Вооруженных сил Украины по Старобельску, сославшись на отсутствие проверенных данных, и Россия считает эту позицию лицемерной, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, в ответе председательства отсутствие осуждения объяснили тем, что у них якобы нет точной информации о произошедшем.

Как пояснил Полянский, с точки зрения швейцарского председательства, речь идет лишь о сообщениях, которые они не могут самостоятельно проверить. Он подчеркнул, что в других аналогичных случаях отсутствие проверенных данных не мешает ОБСЕ оперативно принимать на веру утверждения украинской и западных сторон. Тогда организация без промедления выступает с осуждением, чего не произошло в ситуации с ударом по Старобельску.

Ранее в постоянном представительстве России сообщили, что в Еврокомиссию было направлено дипломатическое уведомление о нанесении ВСУ удара по Старобельску. Также это касается соответствующего экстренного предупреждения МИД РФ от 25 мая.