Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 14:08

Липцы, Мирное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 мая

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Новак/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 26 мая? Что происходит у Александровки, Василевки, Волчанска, Волоховки, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Липцев, Молочарки, Новоалександровки, Николаевки, Никифоровки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Федоровки Второй и Харькова?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ ведут бои за Василевку и Мирное, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Есть продвижение в районе Родинского. На Константиновском направлении войска РФ атакуют в южных кварталах Константиновки. Сообщается о продвижении в районе Долгой Балки, есть успехи у Новодмитровки и Молочарки. На Краснолиманском направлении идут бои в районе Редкодуба и Дробышево. На Северском участке продолжаются боестолкновения южнее и восточнее Рай-Александровки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ отражают контратаки противника у Избицкого. Продолжаются бои в Охримовке и Караичном. На Великобурлукском направлении ВС РФ расширяют зону контроля на участке Меловое — Хатнее», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Два майора»

На Волчанском направлении ВС РФ продвинулись на 11 участках до 900 метров, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Идут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. В Константиновке каналы ВСУ считают обстановку для ВСУ угрожающей. В западной части города пехота ВС России зафиксирована еще в двух микрорайонах. Наши заняли позиции в многоэтажной застройке, по которой ВСУ наносят удары артиллерией и дронами, но не могут справиться с накоплением наших сил. В Днепропетровской области группировка войск „Восток“ заявила о взятии под контроль Добропасово», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

На Харьковском направлении ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Белого Колодезя, Терновой, Петропавловки, Бугаевки, Рубежного, Колодезного, Нового Бурлука, Веселого и Александровки, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В селе Гранов продолжаются стрелковые бои. Штурмовики ВС РФ продолжают выбивать ВСУ из приграничного населенного пункта. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям украинских военнослужащих. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 11 участках до 900 метров. Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении ВС РФ продвинулись около 1100 метров на четырех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района около Нововасилевки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 26 мая: последние новости, трупы в Купянске

Удары по Украине сегодня, 26 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 мая: где сбои в России

Россия
ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы
В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе
Как сделать дом уютнее без ремонта и лишних покупок
Медведев заявил, что Зеленскому стоит бояться духа своего деда-фронтовика
Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ
Британия расширила антироссийские санкции
Суд признал корпорацию бизнесмена Галицкого экстремистской организацией
Госдума обратится к зарубежным парламентам после теракта в Старобельске
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дождливые дни
Безрукова отреагировала на планы звезды «Бригады» баллотироваться в ГД
Погода в Москве в среду, 27 мая: осадки в смешанной фазе и холод до +2
Политолог назвал вероятного кандидата от ЕС на роль переговорщика с РФ
В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева
Немов назвал лучший вид спорта для детей
Немов объяснил популярность шоу «Титаны» в России
Постпред России осудил ОБСЕ за позицию по атаке на Старобельск
Россия уведомила Еврокомиссию об атаке ВСУ на Старобельск
Нижегородец предстанет перед судом за хранение оружия и боеприпасов
Спасатели тушат мощный пожар в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.