Липцы, Мирное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 26 мая? Что происходит у Александровки, Василевки, Волчанска, Волоховки, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Липцев, Молочарки, Новоалександровки, Николаевки, Никифоровки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Федоровки Второй и Харькова?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ ведут бои за Василевку и Мирное, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Есть продвижение в районе Родинского. На Константиновском направлении войска РФ атакуют в южных кварталах Константиновки. Сообщается о продвижении в районе Долгой Балки, есть успехи у Новодмитровки и Молочарки. На Краснолиманском направлении идут бои в районе Редкодуба и Дробышево. На Северском участке продолжаются боестолкновения южнее и восточнее Рай-Александровки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ отражают контратаки противника у Избицкого. Продолжаются бои в Охримовке и Караичном. На Великобурлукском направлении ВС РФ расширяют зону контроля на участке Меловое — Хатнее», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Два майора»

На Волчанском направлении ВС РФ продвинулись на 11 участках до 900 метров, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Идут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. В Константиновке каналы ВСУ считают обстановку для ВСУ угрожающей. В западной части города пехота ВС России зафиксирована еще в двух микрорайонах. Наши заняли позиции в многоэтажной застройке, по которой ВСУ наносят удары артиллерией и дронами, но не могут справиться с накоплением наших сил. В Днепропетровской области группировка войск „Восток“ заявила о взятии под контроль Добропасово», — отмечают военкоры.

«Северный ветер»

На Харьковском направлении ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Белого Колодезя, Терновой, Петропавловки, Бугаевки, Рубежного, Колодезного, Нового Бурлука, Веселого и Александровки, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В селе Гранов продолжаются стрелковые бои. Штурмовики ВС РФ продолжают выбивать ВСУ из приграничного населенного пункта. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям украинских военнослужащих. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 11 участках до 900 метров. Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении ВС РФ продвинулись около 1100 метров на четырех участках: в селе Бударки и лесных массивах Купянского района около Нововасилевки», — сообщили военкоры.

