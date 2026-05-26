Оператор российского FPV-дрона уничтожил груженый боеприпасами пикап ВСУ на Покровском направлении, используя трюк из киносаги Star Wars, сообщил военнослужащий 36-й бригады группировки войск Восток с позывным Кувалда. БПЛА залетел внутрь антидронового тоннеля. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 мая?

Оператор БПЛА уничтожил груженый пикап ВСУ

«Управляя российским ударным БПЛА дальнего радиуса действия „ПрОВОД“ на опотоволокне, на Покровском направлении залетел внутрь антидронового тоннеля ВСУ, затем выследил и успешно поразил в нем груженый 120-миллиметровыми минами военный пикап киевских бойцов», — рассказал он.

По словам военнослужащего, в пикапе находилось не менее 12 мин. В результате взрыва были уничтожены сам автомобиль, его экипаж, сопровождавшая техника, а также часть антидронового тоннеля.

Морпех рассказал об особенности боев за Верхнюю Терсу

Бои за Верхнюю Терсу в Запорожской области отличались интенсивными артиллерийскими дуэлями и применением бронетехники, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар.

По словам заместителя командира взвода 55-й гвардейской дивизии, операция продолжалась с марта текущего года. Украинские подразделения занимали господствующие высоты и хорошо замаскированные позиции. Он отметил, что российским операторам беспилотников удалось выявить укрытия ВСУ, после чего по ним начала работать артиллерия. Военнослужащий добавил, что российской артиллерии удалось быстро выявить и подавить огневые позиции противника.

Стали известны подробности об освобождении Добропасово

Российский штурмовик с позывным Парамон рассказал, что ему в боях за Добропасово помогла непогода — он шел под сильным ливнем, не опасаясь каких-либо препятствий со стороны ВСУ. Боец отметил, что в лесополосах помогала укрываться густая листва. В результате противник до последнего не замечал российских штурмовиков и обнаружил их лишь тогда, когда они уже зашли в деревню.

«Двигались максимально скрытно по лесополосам, вела наша „птичка“. Специально выбирали погоду, шли в очень сильный ливень. Я не видел никаких для себя препятствий, шел свободно. Укрывался только в лесополках», — сказал военный.

ВС РФ почти выбили ВСУ из Воздвиженки на Запорожье

ВС РФ практически выбили украинскую армию с позиций в населенном пункте Воздвиженка Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что в населенном пункте идет зачистка.

«Противник практически вытеснен из Воздвиженки», — сообщил источник.

