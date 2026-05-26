Умер легендарный джазовый саксофонист

Американский саксофонист Сонни Роллинз умер в возрасте 95 лет, сообщили на сайте музыканта. Артиста называли одним из самых влиятельных представителей мирового джаза.

Роллинз скончался 25 мая 2026 года у себя дома в Вудстоке в штате Нью-Йорк. Также в заявлении его назвали «Колоссом саксофона».

Сонни Роллинз при рождении носил имя Уолтер Теодор Роллинз. За годы карьеры он получил признание как один из наиболее известных джазовых саксофонистов мира.

