26 мая 2026 в 05:33

Умер легендарный джазовый саксофонист

Американский саксофонист Сонни Роллинз умер в возрасте 95 лет

Американский саксофонист Сонни Роллинз умер в возрасте 95 лет, сообщили на сайте музыканта. Артиста называли одним из самых влиятельных представителей мирового джаза.

Роллинз скончался 25 мая 2026 года у себя дома в Вудстоке в штате Нью-Йорк. Также в заявлении его назвали «Колоссом саксофона».

Сонни Роллинз при рождении носил имя Уолтер Теодор Роллинз. За годы карьеры он получил признание как один из наиболее известных джазовых саксофонистов мира.

Ранее Иеромонах Роман (Матюшин) скончался в аэропорту Белграда. Он известен как автор стихов, на которые написаны песни Елены Ваенги, Сергея Безрукова, Жанны Бичевской и других артистов.

До этого сообщалось, что последний живший в России Праведник народов мира Игорь Полугородник умер в Таганроге на 99-м году жизни. Звание «Праведник народов мира» присуждается израильской организацией «Яд Вашем» неевреям, которые в годы холокоста спасали евреев от уничтожения.

Кроме того, заслуженный врач России Юрий Ревнивых умер в Тюмени на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он был удостоен ордена Дружбы и званий «Ветеран труда» и «Отличник здравоохранения».

