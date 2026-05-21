Автор песен Ваенги и Безрукова скончался в аэропорту Белграда В аэропорту Белграда умер автор песен российских исполнителей иеромонах Роман

Иеромонах Роман (Матюшин) скончался в аэропорту Белграда, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Он известен как автор стихов, на которые написаны песни Елены Ваенги, Сергея Безрукова, Жанны Бичевской и других артистов.

Только что сообщили, что в Белграде, в аэропорту, возвращаясь умирать на Родину, отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В последний день Пасхи. Успел, — написал митрополит.

Иеромонах Роман служил на приходах в Псковской области. Его духовные и лирические стихи легли в основу множества популярных композиций, известных широкой аудитории.

