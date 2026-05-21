21 мая 2026 в 01:29

Автор песен Ваенги и Безрукова скончался в аэропорту Белграда

В аэропорту Белграда умер автор песен российских исполнителей иеромонах Роман

Иеромонах Роман (Матюшин) скончался в аэропорту Белграда, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Он известен как автор стихов, на которые написаны песни Елены Ваенги, Сергея Безрукова, Жанны Бичевской и других артистов.

Только что сообщили, что в Белграде, в аэропорту, возвращаясь умирать на Родину, отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В последний день Пасхи. Успел, — написал митрополит.

Иеромонах Роман служил на приходах в Псковской области. Его духовные и лирические стихи легли в основу множества популярных композиций, известных широкой аудитории.

Ранее сообщалось, что последний живший в России Праведник народов мира Игорь Полугородник умер в Таганроге на 99-м году жизни. Звание «Праведник народов мира» присуждается израильской организацией «Яд Вашем» неевреям, которые в годы холокоста спасали евреев от уничтожения.

До этого стало известно о смерти заслуженного врача России Юрия Ревнивых. Он скончался в Тюмени на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил региональный департамент здравоохранения. Врач был удостоен таких наград, как «Ветеран труда», орден Дружбы, «Отличник здравоохранения».

