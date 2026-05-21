В РФ начнут лечить от лудомании: что за болезнь, вред для детей и взрослых

В России впервые подготовят единые клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике лудомании — патологического влечения к азартным или компьютерным играм. Разработкой комплексных мер займется Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского. Кто чаще всего страдает лудоманией, чем она опасна для детей и подростков в России — в материале NEWS.ru.

Что такое игромания и лудомания

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала игровую зависимость заболеванием и внесла ее в обновленную редакцию Международной классификации заболеваний, которая вступила в силу с 1 января 2022-го. Таким образом, она встала в один ряд с алкоголизмом и наркозависимостью.

Реабилитолог и эндокринолог Рафаэль Касанов пояснил NEWS.ru, что лудомания — патологическая зависимость от азартных игр, которая приводит к деградации личности.

«Человек сфокусирован только на игре, предпочитает ее любым другим видам деятельности и пренебрегает социальными контактами. В конце концов происходит деградация личности. При этом изменения происходят не только на психическом, но и на физиологическом уровне. Возникает расстройство той части мозга, которая отвечает за выработку дофамина и серотонина — гормонов, ответственных за хорошее настроение. Этот участок мозга настолько стимулируется играми, что перестает выделять нужные гормоны. Игроман ощущает себя в черно-белом мире, и наступает биологическое расстройство», — сказал Касанов.

Кто чаще всего страдает лудоманией

Масштаб проблемы лудомании в последние годы заметно растет на фоне доступности онлайн-казино, букмекерских сервисов и мобильных приложений для ставок, рассказала в беседе NEWS.ru руководитель Института превентивной психологии Татиана Молосова. По ее словам, зависимость развивается постепенно. Сначала человек воспринимает игру как развлечение или способ быстро заработать, но со временем теряет контроль над деньгами и временем.

«В тяжелых случаях это приводит к долгам, разрушению отношений, депрессии и другим психическим расстройствам», — подчеркнула эксперт.

Молосова сообщила, что чаще всего игровой зависимостью страдают мужчины молодого и среднего возраста. Однако специалисты отмечают рост числа зависимых среди подростков и женщин.

«В группе риска находятся люди с тревожностью, импульсивностью, склонностью к зависимому поведению, а также те, кто переживает внутреннюю нереализованность, неудовлетворенность жизнью и имеет заниженную самооценку. Для многих азарт становится способом уйти от чувства собственной несостоятельности и получить кратковременное ощущение успеха и контроля», — объяснила специалист.

Чем опасна лудомания для детей и подростков

Сегодня лудомания — уже не вредная привычка, а полноценное расстройство поведения, которое все чаще затрагивает подростков, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, именно поэтому появление единых клинических рекомендаций — важный шаг. Врачам, психологам и родителям нужны четкие критерии диагностики, маршрутизации и лечения детей.

«Проблема действительно масштабная. Онлайн-ставки, казино в смартфоне, игровые механики в приложениях делают азартные практики максимально доступными даже несовершеннолетним. У подростков зависимость формируется быстрее, чем у взрослых, потому что системы самоконтроля и критической оценки рисков еще незрелые», — объяснил Малых.

По его мнению, особую тревогу вызывает то, что многие родители долго не замечают проблему. Ребенок становится раздражительным, скрытным, теряет интерес к учебе, спорту, общению, у него появляются долги, бесконтрольные траты, нарушение сна и тревожность. Часто лудомания сочетается с депрессией, тревожными расстройствами и игровой зависимостью, сказал Малых.

«Единые рекомендации нужны в том числе для раннего выявления таких состояний. Чем раньше семья и специалисты заметят проблему, тем выше шанс избежать тяжелых последствий — финансовых проблем, социальной изоляции, разрушения отношений и формирования зависимого поведения во взрослом возрасте», — заключил собеседник.

Зачастую лудомания приводит к чудовищным последствиям. В частности, в октябре прошлого года в квартире в Заволжском районе Ульяновска были найдены три трупа — матери и двух дочерей в возрасте трех и четырех лет. Тела обнаружила бабушка девочек. По подозрению в убийстве был арестован отец семейства Ильмир. Причиной трагедии могла стать патологическая зависимость мужа от азартных игр. Ильмир, работавший монтажником пластиковых окон, систематически проигрывал крупные денежные суммы в онлайн-казино, пытаясь отыграться. Его зависимость приводила к постоянным долгам — еженедельно мужчина занимал до 50 тыс. рублей, что становилось поводом для регулярных скандалов с женой.

Супруга Елизавета была вынуждена брать кредиты. На момент гибели за женщиной числилось более 130 тыс. рублей задолженности перед банками. Это лишь та сумма, которую от нее требовали через суд.

Как рекомендации по лечению помогут решить проблему лудомании

Единые клинические рекомендации нужны для того, чтобы врачи по всей стране могли заблаговременно выявлять лудоманию и работать в соответствии с общими стандартами лечения, пояснила Молосова.

Она сообщила, что сейчас многие пациенты обращаются за помощью слишком поздно, а окружающие люди нередко недооценивают опасность зависимости.

«Лудомания — это признанное психическое расстройство, которое требует комплексной помощи психиатров, психотерапевтов и специалистов по реабилитации», — заключила собеседница.

Терапевт Павел Смирнов пояснил в беседе с NEWS.ru, что клинические рекомендации представляют собой обязательные для врачей алгоритмы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации различных заболеваний.

«С января прошлого года их применение стало обязательным стандартом медицинской практики. Между тем отдельного документа по игровой зависимости в системе здравоохранения пока не существует», — отметил врач.

Разработка единых клинических рекомендаций — шаг в правильном направлении, сообщил в беседе с NEWS.ru сенатор РФ Айрат Гибатдинов. Однако он подчеркнул, что сегодня одних лишь системных механизмов оказания помощи людям с игровой зависимостью недостаточно. Доступность азартных игр требует более строгого контроля.

«Однако одними медицинскими методами эту проблему не решить. Государство должно не только лечить последствия, но и ограничивать доступность азартных игр, прежде всего в интернете», — отметил Гибатдинов.

Он напомнил, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о штрафах до 3 млн рублей для организаторов нелегальных онлайн-казино, которые фактически зарабатывают на зависимости людей и втягивают в нее молодежь через рекламу, а также блогеров.

«Кроме того, предлагается существенно увеличить обязательные отчисления букмекеров на развитие спорта — до 10% от дохода и не менее 50 млн рублей ежеквартально. Если государство пока не готово полностью отказаться от этого рынка, то такой бизнес как минимум должен нести серьезную социальную ответственность», — резюмировал сенатор.

Разработка единых клинических рекомендаций — это признание проблемы на государственном уровне, пояснила в беседе с NEWS.ru психолог Кристина Гундлах.

«Лудомания — это не дефицит силы воли, а сбой в работе мозга и психики. Общие стандарты помогут вовремя отличать простое увлечение гаджетами от опасной болезни и дадут врачам понятный инструмент для спасения молодежи», — отметила она.

