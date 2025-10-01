Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:07

Открыл дверь с окровавленными руками: муж убил жену и дочерей?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновске найдены трупы 27-летней женщины и ее малолетних дочерей. В больницу был доставлен отец семейства. NEWS.ru рассказывает, что известно о трагедии.

Трупы мамы и двух дочек

Днем 1 октября Следственный комитет сообщил, что в квартире в Заволжском районе Ульяновска были найдены три трупа — матери и двух дочерей в возрасте трех и четырех лет. Тела обнаружила бабушка погибших девочек.

«Сегодня в послеобеденное время в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске пришедшей навестить внуков бабушкой были обнаружены тела ее 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти», — рассказали в региональном управлении СКР.

В опубликованном СКР видео с места происшествия видно, что ванна в квартире наполнена алой жидкостью. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц. На место выехал представитель прокурора области.

«На место происшествия выехал курирующий заместитель прокурора области, который координирует деятельность правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в надзорном ведомстве.

Защитник или убийца?

В Следственном комитете рассказали, что на причастность к преступлению проверяют «близкого родственника погибших». Telegram-канал «112» при этом раскрывает, что подозреваемый — отец семейства Ильмир. Сам он доставлен в больницу после попытки самоубийства.

Telegram-канал Baza пишет, что погибшую девушку звали Елизавета. По данным источника, мужчина открыл дверь с окровавленными руками и сначала заявил, что на семью напали неизвестные и он пытался защитить родных.

Муж-лудоман

Причиной трагедии могла стать патологическая зависимость мужа от азартных игр. Ильмир, работавший монтажником пластиковых окон, систематически проигрывал крупные суммы в онлайн-казино, пытаясь отыграться, пишет Telegram-канал Baza.

Его зависимость приводила к постоянным долгам — еженедельно он занимал до 50 тысяч рублей, что становилось поводом для регулярных скандалов с женой.

Супруга Елизавета, пытаясь справиться с долгами, сама была вынуждена брать кредиты. На момент гибели за женщиной числилось более 130 тысяч рублей задолженности перед банками. Это лишь та сумма, которую от женщины требовали через суд.

