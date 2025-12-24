Волочкова рассказала о своей необычной новогодней елке Волочкова рассказала, что украсила новогоднюю елку игрушками в виде балерин

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что украсила новогоднюю елку игрушками в виде артисток балета. Знаменитость призналась, что очень любит зимние праздники. Она отметила, что отдает предпочтение искусственным елям, поскольку это наиболее экологичный вариант.

Елка у меня большая и искусственная, но дизайнерская. Я отказалась принципиально от настоящей ели. В этом году мы вместе с моими друзьями-дизайнерами украсили ее в ярко-красные цвета: огромные шары, игрушки в виде пуантов и образы балерин, — описала Волочкова.

По ее словам, она привыкла рано украшать дом, чтобы вдоволь насладиться новогодней атмосферой. Эта традиция связана с высокой занятостью балерины в период праздников. В этот раз накануне Нового года у нее начнутся гастроли.

