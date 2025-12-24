Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 16:51

Волочкова рассказала о своей необычной новогодней елке

Волочкова рассказала, что украсила новогоднюю елку игрушками в виде балерин

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что украсила новогоднюю елку игрушками в виде артисток балета. Знаменитость призналась, что очень любит зимние праздники. Она отметила, что отдает предпочтение искусственным елям, поскольку это наиболее экологичный вариант.

Елка у меня большая и искусственная, но дизайнерская. Я отказалась принципиально от настоящей ели. В этом году мы вместе с моими друзьями-дизайнерами украсили ее в ярко-красные цвета: огромные шары, игрушки в виде пуантов и образы балерин, — описала Волочкова.

По ее словам, она привыкла рано украшать дом, чтобы вдоволь насладиться новогодней атмосферой. Эта традиция связана с высокой занятостью балерины в период праздников. В этот раз накануне Нового года у нее начнутся гастроли.

Ранее Волочкова заявила, что не будет прибегать к косметологическим процедурам, чтобы скрыть старение. Знаменитость поддержала аналогичную позицию актрисы Памелы Андерсон. По признанию Волочковой, она хочет сохранить свою естественную красоту.

