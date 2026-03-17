Волочкова резко ответила на «отмену» Захаровой в Риме

Европейские площадки опасаются конкуренции со стороны представителей российской школы балета, заявила в беседе с РИА Новости Анастасия Волочкова. По мнению Волочковой, «политика отмены» продиктована страхом перед недосягаемым уровнем мастерства россиян, которые всегда доминировали на мировых подмостках.

Таким образом артистка отреагировала на решение римского театра отменить гала-концерт с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой.

Я могу про Светлану Захарову сказать, что она замечательная и признанная во всем мире балерина, — добавила Волочкова.

Артистка вспомнила и свой личный опыт выступлений на зарубежных сценах, отметив, что за границей всегда с опаской относились к русскому балету. Она уверена, что попытки «стереть» русскую культуру не должны останавливать артистов, которые обязаны сохранять свое достоинство.

На месте наших русских артистов, неважно из какого они цеха, нужно идти дальше с гордо поднятой головой и посылать их всех, — резюмировала Волочкова.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что европейцы уже сами устали от постоянных попыток отменить артистов из России. По его словам, особенно это ощущается в Италии.