10 апреля 2026 в 16:45

В Москве пройдет премьера комедии «Тщетная предосторожность»

В театре «Кремлевский балет» 23 апреля и 28 мая состоится премьера любовной комедии «Тщетная предосторожность». Постановка пройдет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей», которым руководит заслуженный артист РФ Сергей Кондрашев, возглавляющий коллектив в качестве художественного руководителя и главного дирижера.

Впервые постановку показали 1 июля 1789 года в Бордо под названием «Балет о соломе, или От худа до добра всего лишь один шаг». Впоследствии к этой истории обращались многие хореографы, режиссеры и постановщики. Нынешнюю версию «Тщетной предосторожности» разработала хореограф-постановщик заслуженная артистка России, лауреат «Золотой маски» Юлиана Малхасянц.

Артисты балета исполнят свои партии под музыку Луи Герольда и французских народных песен. Постановщиком выступил народный художник России Вячеслав Окунев. Костюмы создала Наталья Земалиндинова, а музыкальную концепцию разработала Ольга Соколова.

Ранее сообщалось, что в Театре на Малой Ордынке 4 апреля прошла премьера спектакля «Столыпин и враги». Режиссером постановки стал Валентин Клементьев. В своем спектакле он представил личный взгляд на жизнь государственного деятеля Петра Столыпина и попытался осмыслить его влияние на судьбу страны.

