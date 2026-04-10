В Москве пройдет премьера комедии «Тщетная предосторожность»

В театре «Кремлевский балет» 23 апреля и 28 мая состоится премьера любовной комедии «Тщетная предосторожность». Постановка пройдет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей», которым руководит заслуженный артист РФ Сергей Кондрашев, возглавляющий коллектив в качестве художественного руководителя и главного дирижера.

Впервые постановку показали 1 июля 1789 года в Бордо под названием «Балет о соломе, или От худа до добра всего лишь один шаг». Впоследствии к этой истории обращались многие хореографы, режиссеры и постановщики. Нынешнюю версию «Тщетной предосторожности» разработала хореограф-постановщик заслуженная артистка России, лауреат «Золотой маски» Юлиана Малхасянц.

Артисты балета исполнят свои партии под музыку Луи Герольда и французских народных песен. Постановщиком выступил народный художник России Вячеслав Окунев. Костюмы создала Наталья Земалиндинова, а музыкальную концепцию разработала Ольга Соколова.

