Премьера спектакля «Столыпин и враги» состоялась в Театре на Малой Ордынке

В Театре на Малой Ордынке 4 апреля прошла премьера спектакля «Столыпин и враги». Режиссером постановки стал Валентин Клементьев. В своем спектакле он представил личный взгляд на жизнь государственного деятеля Петра Столыпина и попытался осмыслить его влияние на судьбу страны. В основу постановки легло исследование историка Святослава Рыбаса, в частности его книга и пьеса.

Столыпин был по-настоящему русским человеком, чувствующим и понимающим народ. И именно этот мотив определял суть его реформ. Очень важно донести до зрителя исторические реалии, которые позволяют нам осмыслить сегодняшние события. Но не менее важно показать личность героя — его психологию, переживания, отношения в семье, его боль и понимание крестного пути, ведь на Столыпина было совершено 11 покушений, и его дочь пострадала в одном из них, — отметил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Особенностью спектакля стало сочетание исторической достоверности с выразительным дизайном и яркими костюмами, вдохновленными эпохой Николая II. Премьера историко-документальной драмы «Столыпин и враги» стала частью обновленной репертуарной политики Театра на Малой Ордынке. Под руководством Эдуарда Боякова театр активно развивает направление исторических постановок. Ближайший показ спектакля «Столыпин и враги» пройдет 14 мая.

Ранее Театр на Малой Ордынке презентовал культурно-просветительский проект «Открытые сцены Ордынки». На «Открытых сценах» будут проходить встречи с культурологами и философами, лекции специалистов гуманитарной сферы, спортивные занятия и физические тренинги, оригинальные поэтические и музыкальные программы, общение с художниками и артистами.