«У Крутого получается»: Матвиенко высказался об участниках музыкальных шоу

Победители музыкальных конкурсов, в том числе шоу композитора и продюсера Игоря Крутого, действительно становятся звездами, а не просто проходят телевизионный формат, заявил на «Детской Новой волне — 2026» композитор Игорь Матвиенко корреспонденту NEWS.ru. В качестве примера он привел артистов Люсю Чеботину и Алека Лима.

Со мной сидит Люся Чеботина, ярчайшая представительница [победителей, ставших звездами]. Как раз все, что касается вообще «Волны» и дальнейшего становления артистов: Алекс Лим, он победил во взрослой «Волне». Вот теперь [он] уже действующий артист. Это, кстати, что мне нравится, у Крутого получается не просто проводить телевизионное шоу, как вот все остальные музыкальные шоу, у него получается именно по делу, то есть после этих шоу появляются звезды, — сказал Матвиенко.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что экс-участнице «Фабрики звезд — 5» Саше Балакиревой повезло вовремя переориентироваться с эстрады на классический вокал. Большинству же выпускников этого шоу, по его словам, так и не удалось завоевать массовую любовь слушателей.