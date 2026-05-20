В российском регионе подростки до полусмерти избили двух мужчин В Нижнем Новгороде вышедшие из бара подростки избили двух мужчин

В Нижнем Новгороде группа подростков, вышедшая из бара, повалила мужчин на землю и избила их ногами, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Пострадавшие были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами челюстей и другими повреждениями, одному из них предстоит операция.

Полицейские пока не установили всех участников нападения, задержан один из подростков. Он заявил, что конфликт якобы произошел из-за неподобающего поведения со стороны пострадавших.

Ранее компания подростков избила человека с инвалидностью. Инцидент произошел в Барнауле, во дворе одного из домов. По информации канала, подобная ситуация произошла не в первый раз: родственники рассказали, что в прошлом году у юноши-инвалида отобрали телефон.

До этого в Петербурге в районе Парнас подросток оттаскала за волосы продавца магазина. Несовершеннолетние ворвались в торговую точку с намерением ограбить ее, однако продавец застала их за этим занятием. Когда женщина выгоняла нарушительниц, одна из них набросилась на нее с кулаками.