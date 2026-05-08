Подросток оттаскала за волосы продавца магазина и попала на видео В Петербурге подросток оттаскала за волосы продавца магазина

В Петербурге на Парнасе в одном из магазинов на Толубеевском проезде подросток оттаскала за волосы продавца магазина, сообщает 78.ru. Несовершеннолетние ворвались в торговую точку с намерением ограбить ее, однако продавец застала их за этим занятием. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Когда женщина выгоняла нарушительниц, одна из них набросилась на нее с кулаками. После нескольких ударов девочка схватила продавщицу за волосы и протащила ее несколько метров до выхода из магазина. В настоящее время ведутся поиски родителей малолетних хулиганок.

