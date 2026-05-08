08 мая 2026 в 17:17

Подростки избили девочку за шутку в переписке

В Новосибирске подростки избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

Группа подростков жестоко избила 14-летнюю девочку в новосибирском торговом центре «Сан-Сити», передает «КП-Новосибирск». По данным издания, причиной конфликта стала шутка в переписке.

Сначала школьница скрыла случившееся и объяснила травмы падением с самоката, однако позже у нее выявили признаки сотрясения мозга. После ухудшения состояния она рассказала семье о нападении группы подростков. По словам близких, девочка находится в сильном стрессе и работает с психологом.

Родственники обратились в полицию. Следственный комитет завел уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Не исключено, что напавшие могут быть причастны к другим преступлениям. По одной из версий, конфликт мог носить этнический характер.

В следственном управлении СК России по региону сообщили, что в городе Шуе Ивановской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении трех несовершеннолетних. Подозреваемые в возрасте от 14 до 16 лет обвиняются в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

