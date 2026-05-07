07 мая 2026 в 18:35

Банда подростков избила 11-летнюю девочку в российском городе

СК по Ивановской области возбудил дело об избиении девочки подростками в Шуе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В городе Шуе Ивановской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении трех несовершеннолетних, сообщили в следственном управлении СК России по региону. Подозреваемые в возрасте от 14 до 16 лет обвиняются в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, инцидент произошел 2 мая 2026 года в общественном месте. Подростки, используя незначительный повод, нанесли 11-летней девочке множественные удары по голове и телу, при этом они осуществляли видеосъемку своих противоправных действий.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Также ведется сбор и закрепление доказательственной базы, а также выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

По данным Telegram-канала Baza, толпа школьников заставила девочку извиняться перед некой «компанией Семена» за якобы вранье и украденный вейп. Жертву поставили на колени, били по лицу и добивали лежачей. Некоторые подростки были одеты в тактические перчатки.

Ранее житель Башкирии избил 56-летнего мужчину с инвалидностью и его четырехлетнюю дочь с аутизмом. 44-летний местный житель уже длительное время конфликтует с соседями из-за тропинки рядом со своим участком и, как утверждается, применяет силу к тем, кто по ней проходит.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
