Четвертый брак, измены женам, мнение об СВО: как живет актер Евгений Дятлов

Народный артист России Евгений Дятлов женился в четвертый раз. Что известно о его личной жизни, говорил ли он об этом?

Чем известен Дятлов

Евгений Дятлов появился на свет 2 марта 1963 года в Хабаровске. В юном возрасте он вместе с семьей переехал на Украину, где провел свои детские и юношеские годы. После службы в армии он обосновался в Санкт-Петербурге, где окончил Российский государственный институт сценических искусств.

Дебют актера на экране прошел в 1996 году: тогда вышла мелодрама «Поживем — увидим». Однако настоящую славу он получил после участия в сериале «Улицы разбитых фонарей», где в течение семи лет играл капитана милиции Николая Дымова.

Сейчас в его фильмографии более ста проектов. Среди них выделяются такие картины, как «Батальон», «Тобол», «Шерлок в России», «Подражатель» и «Волчий берег».

Что известно о личной жизни Дятлова

Евгений Дятлов впервые связал себя узами брака с актрисой Дарьей Юргенс. В 1991 году у пары родился сын Егор. К сожалению, их брак оказался непрочным, и супруги расстались. Мальчик носит фамилию деда — Лесников.

Второй женой артиста стала Екатерина Дятлова. У них родился сын Федор, но позже брак распался. Актер признавался, что изменял женам в обоих браках.

«О том, что сказал об этом Даше, жалею. Я ведь после этого пришел к священнику: объяснил ситуацию, что жене признался в измене. Батюшка сказал, что зря я это сделал и так нельзя поступать. Надо было прийти к нему и исповедаться. Говорит: „Тебе стало легче, а тому человеку нет“. Поэтому после Даши больше этого не делал. Второй жене Катерине об измене не сообщал, но все вскрылось без меня», — рассказал он.

Третий брак актер заключил с Юлией Джербиновой. В 2007 году у них родилась дочь Юлия благодаря ЭКО. В январе 2023-го пара объявила о разводе. По словам Дятлова, он поддерживает близкие отношения только со старшим сыном.

Четвертой супругой 63-летнего финалиста шоу «Две звезды» стала его директор Дарья Травникова. О радостном событии сообщила счастливая невеста в соцсетях.

Говорил ли Дятлов об СВО

В 2014 году Евгений Дятлов выразил свою позицию по поводу событий на Украине. Он отметил, что долгие годы жил в Днепропетровской области, и заявил о своем нежелании быть втянутым в геополитические игры.

«Я ни в одном, ни в другом лагере. Не хочу быть заложником больших геополитических игр. Страдают совершенно неповинные люди. Но все эти политические вопросы и переделы не имеют отношения к жизни обычного человека. Я ведь даже призывался с Украины! Все мои сослуживцы, мои однополчане — украинцы. Нас всех разыгрывают втемную, и я к этому не хочу иметь отношения», — заявил он.

Артист никогда не избегал поездок в Крым. В частности, он снимался на полуострове для сериала «Золото». Тему спецоперации Дятлов ни разу не комментировал.

