ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 03:06

Стали известны новые успехи ВС РФ в Донбассе

Марочко заявил, что ВС РФ вплотную подошли к Пришибу под Святогорском в ДНР

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военнослужащие, расширив зону контроля, продвинулись к населенному пункту Пришиб под Святогорском в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. От Яровой бойцы сместились южнее к реке Нитриус. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

С населенного пункта Яровая мы продвинулись южнее к реке Нитриус и сейчас, по сути, уже подошли к населенному пункту Пришиб. Нас с противником разделяет только водная преграда, — уточнил Марочко.

Российские войска продолжают наступление на данном участке. Взятие Пришиба, по всей видимости, является ближайшей тактической задачей.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль крупный район обороны при освобождении Лесного в Днепропетровской области. Источник в российских силовых структурах обратил внимание, что значимый участок располагается в лесах вокруг населенного пункта.

До этого стало известно, что во время освобождения Лесного в Днепропетровской области российские военные уничтожили до двух взводов пехоты ВСУ, 12 автомобилей и более 30 гексакоптеров «Баба-яга». В боях участвовали военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й армии группировки войск «Восток». В Минобороны РФ обе новости не комментировали.

Регионы
ДНР
расширение
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.