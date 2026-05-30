Стали известны новые успехи ВС РФ в Донбассе Марочко заявил, что ВС РФ вплотную подошли к Пришибу под Святогорском в ДНР

Российские военнослужащие, расширив зону контроля, продвинулись к населенному пункту Пришиб под Святогорском в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. От Яровой бойцы сместились южнее к реке Нитриус. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

С населенного пункта Яровая мы продвинулись южнее к реке Нитриус и сейчас, по сути, уже подошли к населенному пункту Пришиб. Нас с противником разделяет только водная преграда, — уточнил Марочко.

Российские войска продолжают наступление на данном участке. Взятие Пришиба, по всей видимости, является ближайшей тактической задачей.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль крупный район обороны при освобождении Лесного в Днепропетровской области. Источник в российских силовых структурах обратил внимание, что значимый участок располагается в лесах вокруг населенного пункта.

До этого стало известно, что во время освобождения Лесного в Днепропетровской области российские военные уничтожили до двух взводов пехоты ВСУ, 12 автомобилей и более 30 гексакоптеров «Баба-яга». В боях участвовали военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й армии группировки войск «Восток». В Минобороны РФ обе новости не комментировали.