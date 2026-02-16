Зимняя Олимпиада — 2026
Российская делегация будет расширена на переговорах в Женеве

Российская делегация на переговорах в Женеве будет расширена до 20 дипломатов

Российская делегация на переговорах в Женеве будет расширена до порядка 20 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Они пройдут 17–18 февраля.

Делегацию расширили, в нее войдут около 20 человек, — отметил источник.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих мирных переговорах России, Украины и США в Женеве будет обсуждаться более широкий круг вопросов, чем в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента РФ, среди них есть и территориальный. Также появилась информация, что одной из тем предстоящих переговоров станет вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа и Киев «изнасиловали» американскую инициативу по восстановлению мира на Украине. По его словам, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах. Россия официально получила лишь один документ.

