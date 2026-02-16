Раскрыто, какой вопрос на переговорах в Женеве поднимут в первую очередь

Вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре станет одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Женеве, сообщил ТАСС западный источник. Встреча России, США и Украины пройдет 17–18 февраля.

Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят, — сказал собеседник агентства.

В начале февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров встречался с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом, где также затрагивались пути урегулирования конфликта. Предыдущие раунды переговоров прошли в Абу-Даби в прошлом месяцы. После них российский министр обратил внимание, что Европа и Киев «изнасиловали» американскую инициативу по восстановлению мира на Украине.

Ранее политик и писатель Ги Меттан заявил, что Швейцария может вернуть себе статус нейтрального посредника в украинском конфликте. По его словам, стране стоит проявить политическую смелость и выступить с собственными мирными инициативами. Текущая ситуация складывается благоприятно для активизации внешней политики Берна.