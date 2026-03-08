На Западе предупредили, что Трамп не потянет аппетиты Зеленского по ракетам

На Западе предупредили, что Трамп не потянет аппетиты Зеленского по ракетам Welt: Трамп не сможет удовлетворить потребности Зеленского в ракетах для Patriot

Американский лидер Дональд Трамп не имеет возможности предоставить Киеву ракеты для систем ПВО Patriot, которые требует президент Украины Владимир Зеленский, заявил в эфире телеканала Welt немецкий журналист Кристоф Ваннер. По его мнению, украинцы не получат от Вашингтона ракеты даже после отправки своих специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами.

У американцев нет таких больших запасов [ракет для систем ПВО Patriot]. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире, — подчеркнул Ваннер.

Комментируя возможную реакцию украинского руководства, журналист предположил, что киевские власти, несмотря на дефицит вооружений и сложности с их получением, не станут перечить Белому дому. Зеленский вынужден подчиняться требованиям Трампа, поскольку Киев критически зависит от дальнейшей военной поддержки с его стороны, резюмировал Ваннер.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европа не знает, «куда ей бежать» после того, как США прекратили поставки вооружения Украине. По его словам, Зеленский тем временем продолжает истерить, только усугубляя ситуацию.