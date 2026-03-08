Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 07:35

На Западе предупредили, что Трамп не потянет аппетиты Зеленского по ракетам

Welt: Трамп не сможет удовлетворить потребности Зеленского в ракетах для Patriot

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский лидер Дональд Трамп не имеет возможности предоставить Киеву ракеты для систем ПВО Patriot, которые требует президент Украины Владимир Зеленский, заявил в эфире телеканала Welt немецкий журналист Кристоф Ваннер. По его мнению, украинцы не получат от Вашингтона ракеты даже после отправки своих специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами.

У американцев нет таких больших запасов [ракет для систем ПВО Patriot]. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире, — подчеркнул Ваннер.

Комментируя возможную реакцию украинского руководства, журналист предположил, что киевские власти, несмотря на дефицит вооружений и сложности с их получением, не станут перечить Белому дому. Зеленский вынужден подчиняться требованиям Трампа, поскольку Киев критически зависит от дальнейшей военной поддержки с его стороны, резюмировал Ваннер.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европа не знает, «куда ей бежать» после того, как США прекратили поставки вооружения Украине. По его словам, Зеленский тем временем продолжает истерить, только усугубляя ситуацию.

Украина
США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Жители Сахалина оказались во власти страшной метели
Небоскреб службы соцобеспечения вспыхнул после удара по столице Кувейта
На Западе предупредили, что Трамп не потянет аппетиты Зеленского по ракетам
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 марта: инфографика
Раскрыта мошенническая схема с микрофинансовыми организациями
Раскрыто, как сильно увеличилась средняя зарплата в России за месяц
Назван уровень достатка, при котором семьям полагается пособие
Более 70 БПЛА сбили над Россией за ночь
В РПЦ объяснили, почему 8 Марта неуместно веселиться
Стало известно, где Иран может достать обогащенный уран
В МИД заявили, что Европа разрывается между Украиной и Ближним Востоком
«Много лет»: Захарова раскрыла, кто годами пугал мир «иранской угрозой»
Похолодание отменили, наконец тепло? Погода в Москве и Питере 9–15 марта
Власти Ирана разработали операцию «Безумец» против США и Израиля
Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие кредита и новых санкций против РФ
Уничтожение роботов ВСУ и удар «Гвоздикой»: успехи ВС РФ к утру 8 марта
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.