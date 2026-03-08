В Роскачестве назвали опасность приложений для очистки памяти Роскачество: в приложениях для очистки памяти могут быть механизмы слежки

Приложения для очистки памяти телефона могут содержать механизмы слежки за пользователем, заявил NEWS.ru руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, при использовании программы также существует риск перейти на фишинговый сайт.

На первый взгляд, проще скачать специальное приложение-клинер и нажать одну кнопку, чем разбираться с файлами вручную. Однако с такими сервисами стоит быть осторожными, поскольку существует проблема избыточных доступов на грани слежки. Очевидно, приложению, которое очищает оперативную память и оптимизирует скорость работы, нужен достаточно широкий спектр разрешений. Некоторые из них запрашивают доступ к микрофону и записи аудио или доступ к камере и геолокации, — предупредил Кузьменко.

Он подчеркнул, что для очистки телефона рекомендуется использовать только проверенные программы, доступные в официальных магазинах со множеством отзывов. По словам эксперта, это позволит минимизировать возможные риски.

Распространенная проблема во всех приложениях для очистки памяти — это избыточная реклама. И дело совсем не в том, что вас могут побудить купить что-то ненужное. Риск кроется в другом: рекламный баннер тяжело закрыть, там очень мелкий крестик. При переходе по этой ссылке вы можете попасть на фишинговый сайт, ведь далеко не все разработчики приложений тщательно проверяют своих рекламодателей, — заключил Кузьменко.

Ранее сообщалось, что злоумышленники внедрили новый метод взлома смартфонов: они устанавливают контакт с потенциальными жертвами через телефонные звонки, представляясь сотрудниками государственных учреждений или коммунальных служб. После этого мошенники рассылают вредоносные программы через мессенджеры и электронную почту.