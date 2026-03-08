Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 09:09

Северные олени получат «паспорта»

В петербургском ФИЦ РАН предложили создать генпаспорта для северных оленей

Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН выступили с инициативой введения генетических паспортов для северных оленей с целью улучшения селекционной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. По мнению ученых, такая мера позволит решить ряд проблем, существующих в этой области животноводства.

Ученые СПб ФИЦ РАН предлагают организовать точный и постоянный учет происхождения северных оленей — создание генетических паспортов, — говорится в материале.

Ранее жители поселка Удельная в Раменском округе сообщили о появлении оленя, бегающего по Солнечной улице. По данным прошлого года, численность этих животных в Подмосковье достигала почти 5 тыс. особей, включая 2733 благородных и 2220 пятнистых, которые постоянно обитают в регионе.

Кроме того, в Федеральной таможенной службе сообщили о пресечении контрабанды ценного сырья на Дальнем Востоке — изъято 300 высушенных желез кабарги общей стоимостью 12,3 млн рублей, а также 131 грамм секрета. Товар весом почти пять килограммов готовили к отправке морским путем в одну из азиатских стран под видом обычных продуктов.

олени
паспорта
генетика
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин поздравил россиянок с 8 Марта видеооткрыткой
«Поэзия на льду»: Кучеров установил впечатляющий рекорд в НХЛ
Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира
«Денег не будет ни на что»: на Западе заметили панику Зеленского
Северные олени получат «паспорта»
Появились кадры мощного пожара после атаки на нефтехранилище под Тегераном
Названы лекарства, способные помешать управлению автомобилем
«На боевом посту»: Захарова рассказала о работе дипломатов 8 Марта
Следователь купянского отделения полиции свела счеты с жизнью в Харькове
Ван И жестко ответил на вероятность отделения Тайваня от Китая
Названа самая упоминаемая женщина в русскоязычных соцсетях
В МИД предположили, готова ли Европа разругаться с Трампом
«Скоро станет намного хуже»: Дмитриев предрек крах европейской стране
Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали
«Вы приближаете победу»: Медведев обратился к россиянкам по случаю 8 Марта
«Наполняете жизнь красотой»: Мишустин обратился к российским женщинам
UFC объявил всех участников турнира в Белом доме
Ядерный шантаж Киева и удар по порту Одессы: новости СВО на утро 8 марта
В Роскачестве назвали опасность приложений для очистки памяти
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.