Северные олени получат «паспорта»

Сотрудники Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН выступили с инициативой введения генетических паспортов для северных оленей с целью улучшения селекционной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. По мнению ученых, такая мера позволит решить ряд проблем, существующих в этой области животноводства.

Ученые СПб ФИЦ РАН предлагают организовать точный и постоянный учет происхождения северных оленей — создание генетических паспортов, — говорится в материале.

Ранее жители поселка Удельная в Раменском округе сообщили о появлении оленя, бегающего по Солнечной улице. По данным прошлого года, численность этих животных в Подмосковье достигала почти 5 тыс. особей, включая 2733 благородных и 2220 пятнистых, которые постоянно обитают в регионе.

Кроме того, в Федеральной таможенной службе сообщили о пресечении контрабанды ценного сырья на Дальнем Востоке — изъято 300 высушенных желез кабарги общей стоимостью 12,3 млн рублей, а также 131 грамм секрета. Товар весом почти пять килограммов готовили к отправке морским путем в одну из азиатских стран под видом обычных продуктов.