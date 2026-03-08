Один из самых известных детоубийц скончался после зверского нападения Детоубийца Иэн Хантли скончался в британской тюрьме после нападения

В Великобритании умер один из самых известных убийц детей Иэн Хантли, сообщила пресс-служба английской полиции. Он скончался спустя несколько дней после инцидента в тюрьме строгого режима Франкленд, расположенной на северо-востоке Англии.

На мужчину напали в учреждении HMP Frankland в графстве Дарем на прошлой неделе. Хантли нанесли серьезные ранения. 26 февраля другой заключенный несколько раз ударил 52-летнего убийцу по голове металлическим прутом. Травмы оказались тяжелыми. После этого Хантли подключили к аппарату жизнеобеспечения. Состояние заключенного постоянно ухудшалось. Спустя несколько дней врачи приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения.

Судебный процесс над Хантли состоялся в 2003 году. Его признали виновным в убийстве двух 10-летних девочек. 4 августа 2002 года они пропали из деревни Сохэм, расположенной на востоке Англии. Это происшествие вызвало огромный резонанс в обществе. Сотрудники полиции вели поиски подруг на протяжении почти двух недель. Поиски завершились только после того, как останки детей были обнаружены туристами в лесном массиве неподалеку от деревни.

На суде Хантли заявлял о своей непричастности к совершению преступления, однако его вину доказали. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

