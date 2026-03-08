Удар Израиля по югу Ливана унес жизни двух десятков женщин и детей

Удар Израиля по югу Ливана унес жизни двух десятков женщин и детей NNA: минимум 19 человек погибли от удара Израиля по югу Ливана

Минимум 19 человек погибли в результате налета Израиля в провинции Набатия на юге Ливана, сообщает агентство NNA. По его данным, большинство жертв — женщины и дети.

Как отмечает издание, удар пришелся на жилое здание, оно полностью разрушено. На месте происшествия спасатели расчищают завалы и достают тела погибших.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану. Войска нанесли точечные удары по военным объектам, принадлежащим «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла». Информация о жертвах и разрушениях не приводилась.

До этого сообщалось, что «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид. Также Иран продолжил наносить удары по израильской территории, в том числе с применением ракет.