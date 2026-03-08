Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 10:23

Нетаньяху анонсировал «сюрпризы» для Ирана

Нетаньяху: у Израиля есть сюрпризы для Ирана

Биньямин Нетаньяху
У Израиля есть «сюрпризы», способные «пошатнуть режим» в Иране, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации. Он подчеркнул, что Тель-Авив создает условия, чтобы иранцы сами определили свое будущее.

У нас есть сюрпризы, чтобы пошатнуть режим, — сказал Нетаньяху.

По словам премьер-министра, израильское руководство продолжает последовательную работу по изменению ситуации вокруг Исламской Республики. В ходе обращения политик также адресовал послание представителям иранских силовых структур, пообещав, что те, кто сложит оружие, не пострадают.

Ранее Нетаньяху заподозрил, что Белый дом вел закулисные переговоры с Тегераном. Журналисты указали, что политик обратился в Белый дом за разъяснениями по этому поводу. Как оказалось, израильская разведка получила информацию, которая свидетельствует о контактах между иранской стороной и официальными лицами из администрации главы США Дональда Трампа.

Между тем президент Соединенных Штатов считает, что Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться после ударов США и Израиля. По его словам, страна почти уничтожена.

